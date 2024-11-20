İş dünyasına yönelik doktora çalışmaları

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Protokol töreninde konuşan Özvar, “Bu program birden fazla üniversitenin bir sanayi kuruluşu ile tek bir platform üzerinden iş birliği yaptığı eşsiz bir oluşumdur. Diğer üniversitelerimizin de uygun bulunması durumunda programa dahil olması öğrenci ve akademisyenler genelinde bir heyecan uyandıracaktır. Bu anlamda, çalışmalarımıza katkı sağlayabilecek bütün üniversitelerimizin önerilerine de açığız.” dedi.

İŞ DÜNYASINA YÖNELİK DOKTORA PROGRAMI

Özvar, YÖK’ün doktora programlarına ilişkin yeni bir çalışmayı başlattığını belirterek “Artık ülkemizde doktora mezunu veren programlarla sadece üniversitelere öğretim elemanı değil aynı zamanda iş dünyasına ve sanayiye hizmet verecek uygun öğretim elemanı yetiştirilecektir. Sektör ve iş dünyasının temsilcileriyle uygulamaya yönelik müfredat çalışmaları yaparak beklentileri belirliyoruz. Artık doktora mezunlarının üniversite dışında da çok daha geniş alanlarda ülkemizin ekonomisine, araştırma kapasitesine ve teknolojik gelişmesine katkı vermesini canı gönülden arzu ediyor ve bu konuda çalışmalarımızı başlattığımızı paylaşmak istiyorum” dedi.