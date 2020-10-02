İş başında ders

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde yaşayan Şehit İzzet Yüksel Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Salim Arslan ile 15 kilometre uzaklıktaki Şenbağlar köyünde yaşayan Türk Telekom Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Zülfikar Çalışkan pandemi nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından birlikte çobanlık yapmaya başladı. Salgının devam etmesi ve yeniden uzaktan eğitim kararı alınması üzerine çiftçilik yapan ailelerine yardım eden iki arkadaş, bir yandan da eğitimlerine EBA üzerinden devam ediyor. Canlı derslerini hayvan otlatırken cep telefonlarından takip eden Çalışkan ve Arslan, günün tamamını arazide geçiriyor. Ders saatlerinde nöbetleşe hayvanları otlatan iki arkadaş, okullarına özlem duyuyor. Arazide otların üzerine oturarak, derslerini takip eden Arslan ve Çalışkan akşam saatlerinde inekleriyle evlerine dönüyor.

‘OKULU ÇOK ÖZLEDİM’

Her gün sabah erkenden kalkarak, inekleri otlatmak için araziye çıktığını söyleyen Zülfikar Çalışkan, "Marttan itibaren gidemediğimiz okulumuzu özledim. Öğretmenlerimiz mesaj atıyor, derslerimizi buradan telefondan EBA’ya bağlanarak işliyoruz. Okuldaki yüz yüze eğitim gibi olamasa da eğitimimizi alıyoruz. Sabah kalkıyorum, arkadaşımı arıyorum, ikimiz de farklı yerdeniz, onunla bir ortak noktamız var, orada buluşuyoruz. Hayvanları birleştirip, geniş alanlara gidiyoruz. Önce o derse giriyor, ben o sırada ineklere bakıyorum, ben derse girince de o ineklere bakıyor. Derslerimize EBA’nın verdiği internetle giriyoruz" dedi.

‘VİRÜS BİTSİN İSTİYORUZ’

Okulu çok özlediğini söyleyen Salim Arslan ise, "Sabah kalkıp Zülfikar’la ineklerimizi birleştirip, otlatmak için buralara getiriyoruz. EBA’dan dersime burada giriyorum. Durum böyle, yapacak bir şey yok. Ders anımda arkadaşım ineklere bakıyor. Onun ders saati gelince de ben bakıyorum. Böylece ders saatlerimizde birbirimize yardımcı oluyoruz, günü bu şekilde bitiriyoruz. Okulumu, arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok özledim. Günlerim bazen güzel geçiyor, bazen hava çok sıcak oluyor. Tek kişi olunca canım çok sıkılıyor. İnternetim olmuyor, telefonla da oynayamıyorum. Zülfikar yanımda olduğunda can sıkıntımı gideriyor. Sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Okulların açılmasını çok istiyorum. Virüs bitsin artık çünkü okulu çok özledim" diye konuştu.