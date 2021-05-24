İrtifak hakkı nedir? İrtifak hakkı çeşitleri ve süresi

İrtifak hakları bir mal üzerinde hakkı olan kişilere o maldan yararlanmaları amacı ile yetki verilmesine verilen isimdir. İrtifak hakları taşınabilen ya da taşınamayan mallara uygulanabilmektedir. Bunun yanında eşyalara ya da kişilere göre de değişiklik gösterebilmektedir.

İrtifak Hakkı Nedir?

İrtifak hakkı terimi insanların en merak ettiği terimler arasında yer alır. İrtifak hakkı, kullanım hakkı ismi ile de bilinmektedir. İrtifak hakkı, bir kişinin taşınmaz malının başkalarının kullanımına izin vermesine verilen ayni haklardır.

Bu hak ile kişilerin sahip olduğu taşınmazı üzerinde hakları kısıtlanırken, kullanan kişilerin taşınmaz üzerindeki hakları daha fazla olmaktadır. Taşınmazın sahibi olan kişilerin taşınmaz üzerindeki haklarına sınırlama getirilmektedir. Bazı haklarını kullanamaz hale gelmektedir.

İrtifak Hakkı Çeşitleri ve Süresi Nedir?

İrtifak hakları kendi içinde sınıflara ayrılmıştır. İrtifak hakları iki çeşittir. Bunlar;

Olumlu İrtifak Hakkı

Olumsuz İrtifak Hakkı

Olumlu İrtifak Hakkı

Burada irtifak hakkına sahip olan kişiler taşınmazlardan yararlanma ve bu taşınmazları kullanma yetkisini edinirler. Bu irtifak türüne örnek olarak geçit irtifakı verilebilir.

Olumsuz İrtifak Hakkı

Bu tür irtifak haklarında irtifak sahibi, taşınmazları kullanma ya da taşınmazlardan faydalanma hakkına sahip değildir. Bu irtifak hakkına örnek olarak manzara kapatmama gösterilebilir. Olumsuz irtifak hakları da kendi arasında çeşitlendirilmiştir. Bunlar;

Arzi İrtifak Hakkı: Bu irtifak hakkı, taşınmaz irtifakı ismi ile de bilinmektedir. Bu irtifak hakkında bir taşınmazın aleyhine ve başka bir taşınmaz hakkının lehine olan irtifak hakkı olarak açıklanabilir. Arzi irtifak hakkına örnek olarak; üst ve kaynak hakkı verilebilmektedir.

Şahsi İrtifak Hakkı: Bu irtifak hakkında haklar taşınmazlara değil kişiye bağlanmaktadır. Bu haklar mülkiyete sahip olmayan kişilerin lehine olan haklardır. Şahsi irtifak hakkında birden fazla taşınmaz söz konusu olabilmektedir. Ancak arzi irtifak hakkında olduğu gibi karşılıklı iki taşınmaz ile alakalı bir irtifak hakkı değildir. Şahsi irtifak hakkında şahıslar tüzel veya gerçek kişiler olabilmektedir.