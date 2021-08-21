İrmik Nedir, Nasıl Ve Neden Yapılır?

İrmik, iri taneleri olan un çeşididir. Durum buğdayı ismi verilen buğday türünün elenmesi sonrasında ortaya çıkan un türüdür. İrmikle, birçok tatlı ve yemek çeşitleri yapılabiliyor.

İrmik Nedir?

İrmik mutfaklarda tercih edilen iri un olarak bilinen gıda ürünüdür. Türk mutfaklarının vazgeçilmezleri olan irmik sarı renktedir. Çorba, diğer yemekler ve tatlı türlerinde en fazla kullanılan un türlerinden biridir. Makarnanın ham maddesi olan irmik, her yaştan kişinin sevip tükettiği bir gıdadır. Besin değerinin yüksek olması nedeniyle doyurucu özelliği bulunuyor.

İrmik Nasıl Yapılır?

İrmik birçok yiyeceğin ana maddesidir. Dolayısıyla nasıl yapıldığı merak edilebiliyor. İrmik yapımı için ilk öncelikle, durum buğdayı olması gerekiyor. Durum buğdayı iyice temizlenmeli ve elek içerisine konmalıdır. Temiz durum buğdayı elendikten sonra, irmik unu elde ediliyor. İrmik unu diğer unlara göre gür yapıda olduğundan kullanılan elekler buna göre değişebiliyor.

İrmik Neden Yapılır?

İrmik yüzyıllardır yapılan ve birçok üründe kullanılan un türüdür. Sağlıklı ve besleyici olması nedeniyle yapılan irmik, beyaz una göre daha faydalıdır. İrmik unuyla ana gıdalar üretilebilir. Makarna gibi yiyecekler irmik unu kullanılarak yapılabilir.

İrmiğin Faydaları Nelerdir?

İrmik lif bakımından çok zengindir. İçeriğinde magnezyum ve folat bulunur. Bunların tamamı kalp sağlığını destekleyici içeriklerdir.

Lif içeriğinin yüksek olması ve magnezyum içermesi nedeniyle irmik, aynı zamanda kan şekerini dengeleyici faydaları sağlayabilir.

Vücutta çok önemli rol oynayan demir açısından zengin olan irmik, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan içerisindeki oksijeni taşımaya destek olur. Büyüme ve gelişmeye yardımcı olur.

İrmik, bağırsak içerisindeki faydalı bakterileri uyarır. Sağlıklı bakteri dengelenmesi sonucunda sindirim sistemi sağlıklı çalışmaya başlar. Burada yer alan mikrop ve kötü bakteriler dışarıya atılır.

İrmik Zayıflatır Mı?

İrmik lif ve karbonhidrat açısından zengin bir üründür. Enerji içeriği yüksek seviyede olan irmik dengeli seviyelerde kullanılırsa zayıflamaya yardımcı olabilir. Doyurucu olması nedeniyle, diğer gıdaların daha az tüketilmesine yardımcı olur. Diyetisyen kontrolü altında olmak şartıyla irmik zayıflama için kullanılabilir.

İrmik Zararları Nelerdir?

İrmik unu gluten açısından yüksek değerlere sahiptir. Gluten duyarlığı ile çölyak hastalığı irmik unuyla birlikte ortaya çıkabilecek rahatsızlıklardır. İrmik buğday türü olduğundan, buğdaya karşı alerjisi olan kişilerin kullanmaması gereken üründür. Yan etkilerinin ciddi olabilme potansiyeli nedeniyle, kullanım öncesinde dikkat edilmelidir. Çölyak ve alerji yan etkileri oluştuğunda mutlaka uzmanlara danışılmalıdır.

İrmik Nasıl Kullanılabilir?

Tatlılardan, yemeklere kadar irmik unu birçok alanda kullanılabilen un türlerindedir.

Kabuklu doku elde etmek adına ekmeğin hamuruna 3 çay kaşığı eklenebilir.

Sıcak tahıl elde etmek için vanilya, bal ve süt ile karıştırılabilmesi mümkündür.

Ev yapımı puding yapımında irmik kullanılabilir.

Sos kalınlaştırma için irmik unu kullanılabilir.

Patateslerin çıtır olması isteniyorsa üzerlerine biraz irmik unu serpiştirilebilir.

İrmik helvası Türk mutfak geleneğinin önemli tatlılarından biridir. İrmik bu helvanın ana ürünüdür.

İrmik Besin Değeri

1 Yemek kaşığı irmik ununun besin değerleri vücut için bazı gereksinimleri karşılamaktadır.

Kalsiyum 1.70 mg

Lif 0.39 gram

Karbonhidrat 7.28 gram

Protein 1.27 gram

Sodyum 0.10 mg

Potasyum 18.60 mg

Vitamin A 0.00

Vitamin C 0.00

Kolesterol 0.00

Demir. 0.12

Besin değerleri sadece 1 yermek kaşığı irmik unu değerlendirilerek oluşturulmuştur. Farklı miktarlarda değişim gösterebilmektedir.