Irmaktan Geçerken At Değiştirilmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Irmaktan geçerken at değiştirilmez yapılacak bir iş konusunda dikkatli olunması gerektiğini anlatan önemli bir atasözüdür. Gerekli bir uyarı yapabilmek için doğru zamanda farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

Irmaktan Geçerken At Değiştirilmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir işe başladıktan sonra işin tam ortasında, bunu tehlikeye atacak bazı durumlara girmemek. Özellikle bazı araç gereç değişikliği yapılacaksa, bunun mutlaka doğru zamanı beklenmelidir. Aksi takdirde işin tam ortasındayken ciddi bir zarara uğrama tehlikesi ile karşı karşıya kalmak mümkün.

Irmaktan Geçerken At Değiştirilmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Irmaktan geçerken at değiştirilmez atasözünün cümle içerisinde kullanabilir ve çevrenizdeki bazı insanlar için uyarılarda bulunabilirsiniz.

‘’Irmaktan geçerken at değiştirilmez sözünü hiç duymadın mı sen? Şimdi müdahale etmemen işin için çok daha doğru.’’