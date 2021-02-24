MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Atasözleri ve Anlamları Haberleri Irmak Kenarına Çeşme Yapılmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriAtasözleri ve Anlamları Irmak Kenarına Çeşme Yapılmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 24.02.2021 - 03:56 | Son Güncelleme:

Irmak Kenarına Çeşme Yapılmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Irmak Kenarına Çeşme Yapılmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Abone Olgoogle-news

Dilimizde birbirinden derin anlamlara sahip atasözleri bulunmaktadır. Bu atasözlerinizden birisi de "Irmak kenarına çeşme yapılmaz" olmaktadır. Bu atasözünün Türk Dil Kurumunca anlamı ve örnek cümle içerisinde nasıl kullanıldığına dair bilgileri derledik.

Gerçekte de ırmak gibi büyüklük su kaynağı varken yanına azıcık su akan çeşmenin yapılması gereksiz olmaktadır. Bu atasözünün mecaz anlamı genel olarak işe yaramayan şeylerin yapılmamasıdır.

 Irmak kenarına Çeşme Yapılmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 "Irmak kenarına çeşme yapılmaz" atasözünün Türk Dil Kurumu'nca belirlenen anlamı; halihazırda var olan ve çevresindeki herkese her şeye yeten hatta artan bir durumda aynı işleve sahip ancak daha zayıf yetkinlikleri olan şeyleri eklemek boşuna bir çaba olmak anlamında kullanılan bir atasözümüz olmaktadır.

 Güçlü bir şekilde zaten var olan bir şeyin yanına zayıfının eklenmesi hem boşuna kaynak israfı hem de hem de boşuna yorulmaktır.

 Irmak Kenarına Çeşme Yapılmaz Atasözünün Örnek Cümle İçerisindeki Kullanımı

 Anneannem onun yemekleri yerine fast food yiyeceklerden yediğimizi öğrenince bize çok kızdı ve ırmak kenarına çeşme yapılmaz diyerek bize çıkıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi