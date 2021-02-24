Irmak Kenarına Çeşme Yapılmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Gerçekte de ırmak gibi büyüklük su kaynağı varken yanına azıcık su akan çeşmenin yapılması gereksiz olmaktadır. Bu atasözünün mecaz anlamı genel olarak işe yaramayan şeylerin yapılmamasıdır.

Irmak kenarına Çeşme Yapılmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

"Irmak kenarına çeşme yapılmaz" atasözünün Türk Dil Kurumu'nca belirlenen anlamı; halihazırda var olan ve çevresindeki herkese her şeye yeten hatta artan bir durumda aynı işleve sahip ancak daha zayıf yetkinlikleri olan şeyleri eklemek boşuna bir çaba olmak anlamında kullanılan bir atasözümüz olmaktadır.

Güçlü bir şekilde zaten var olan bir şeyin yanına zayıfının eklenmesi hem boşuna kaynak israfı hem de hem de boşuna yorulmaktır.

Irmak Kenarına Çeşme Yapılmaz Atasözünün Örnek Cümle İçerisindeki Kullanımı

Anneannem onun yemekleri yerine fast food yiyeceklerden yediğimizi öğrenince bize çok kızdı ve ırmak kenarına çeşme yapılmaz diyerek bize çıkıştı.