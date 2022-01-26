İrite etmek ne demek, ne anlama gelir? İrite etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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İrite Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Sinirlendirmek 2- Öfkelendirmek 3- Rahatsız Etmek 4- Sinirine dokunmak

5- Mağdur Etmek

İrite Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İrite etmek kelimesinin sözlük anlamı tahriş etmektir. Derinin tahriş olup kızarmasına ya da pul pul dökülmesine irite denir. Ancak bu kelime günümüzde birini sinirlendirmek manasında kullanılır.

İrite etmek ile eş anlamlı olan birçok deyim günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Bu deyimler arasında en bilinenleri şunlardır: 1- Çileden çıkarmak 2- Bam teline basmak

İrite Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

İrite Etmek - Doğru Kullanım

İritreetmek - Yanlış Kullanım

İrite Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Hem konuşmaları hem de davranışları beni irite ettiği için onunla bir daha görüşmeme kararı aldım.

2- İnsanlara tepeden bakan ve sürekli kendisinden bahseden kibirli insanlar beni hep irite etmiştir.