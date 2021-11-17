İri kelimesinin eş anlamlısı nedir? İrinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Çok büyük ya da koca, hantal olan canlı ya da cansız varlıklar iri olarak ifade edilir. Aynı zamanda iri kelimesi Türkçede belli bir sözcük üzerinden eş anlamlı olarak kullanılır. Böylece cümlelerde anlam karmaşası yaşamadan arka arkaya kullanma imkanı tanımaktadır.

İri Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Türkçe üzerinden ele alındığı vakit iri kelimesinin eş anlamlısı ‘kocaman’ şeklinde ifade edilir. Özellikle taşımış olduğu anlamı ile beraber kocaman kelimesi üzerinden iri sözcüğü tam olarak ifade edilmektedir. Bu şekilde tek başına ya da cümle içerisinde taşıdığı anlam ile beraber değerlendirmek mümkün.

İrinin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman geri kelimesinin eş anlamlı karşılığı ‘kocaman’ sözcüğüdür. Farklı yazılışları ve aynı anlamları ile beraber eş anlamlı şekilde günlük yaşamda kullanılır. Aynı zamanda eğitim konusunda öğrenciler için de önemli bir yere sahiptir.

‘’Bu elmalar gerçekten kocaman görünüyor.’’

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‘’Boyuna posuna baktığımız zaman o kocaman biridir.’’

Bu şekilde iri kelimesine karşılık olarak aynı anlamı ile beraber kocaman sözcüğünü cümle içinde kullanmak mümkün. Tabii amaca göre tek başına da aynı anlamı ile değerlendirilir.