Irgatlık ne demek, ne anlama gelir? Irgatlık kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Irgat kelimesi Farsça kökenli bir sözcüktür. Aynı zamanda bu sözcükten türemiş olan ırgatlık kelimesi öne çıkar. Genel olarak her ikisi de aynı anlamı üzerinden ifade edilir ve değerlendirilir. Günlük yaşamda işçiler üzerinden bir anlama sahiptir. Ancak aynı zamanda tam olarak anlamı bilinmez ve ayrıca farklı anlamları da bulunur.

Irgatlık Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Irgatlık kelimesi değişik biçimlerde ele alınır ve ifade edilir. Bu doğrultuda ırgat kelimesi üzerinden ele alınması ile beraber aynı anlama gelir.

- Tarım işçiliği yapan, rençper

- Yapı işçiliği yapan

- Gemilerde ya da farklı yapılarda yatay kollarla veya birkaç kişiyle çevrilen bocurgat

Bu şekilde yukarıdaki anlamları kapsamında farklı yerlerde ırgatlık kelimesi kullanılmaktadır. Özellikle de ilk iki anlamıyla günlük yaşamda daha çok kullanılan bir sözcük olarak öne çıkar.

Irgatlık Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Türkçe Dil Kurumu açısından ırgatlık kelimesi daha çok tarım ya da yapı işçiliği yapan kişiler olarak öne çıkar. Aynı zamanda günlük yaşamda halk arasında çok zor işleri yapmak zorunda kalan işçiler şeklinde anlatılır. Bu konuda, ‘Irgat gibi çalışmak’ gibi deyimler ve atasözleri bulunmaktadır.