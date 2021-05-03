İran Irak Savaşı Tarihi Ve Önemi - İran Irak Savaşı Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

İran Irak Savaşı sonrasında oluşan yeni denge düzeni ile birlikte bölge üzerinde politik ve yıpratma taktikleri hüküm sürmüştür.

İran Irak Savaşı Nedir?

İran Irak Savaşı’nın etkileri düşünülecek olursa 150 milyar doların üzerinde maddi hasar oluşmuştur. Bunun yanı sıra 2 milyon insanın üzerinde yaralı, savaş sonrasında yapılan incelemeler sonrasında saptanmıştır.

Bölge üzerinde oluşan İran’ın güç dengelerinin bozulması ve bölgenin hakimiyetinin değiştirilmesi adına yapılmış bir savaş konumundadır. Savaşın sonlanması ile birlikte bir galip oluşmamıştır. İran bölge üzerinde Haziran 1982 yılına değin kaybetmiş olduğu toprakların çoğunluğunu geri almıştır.

Savaş dönemi içinde Irak partilerinden bir kısmı İran’ı desteklerken diğer kısmı ise Irak’ı desteklemiştir. İran’ı destekleyen partiler arasında Irak da bulunan Kürt asıllı kişilerden oluşmakta olan KDP partisi İran’ı desteklemiştir.

Irak da bulunan KYB partisi savaş sırasında İran Partizanlığı yapmış ve İran tarafını savaş sonuna değin desteklemiştir. Bu savaş sırasında galibin olmaması ve dengenin değişmemesi ile savaş sırasında can kaybı ve bölgenin maddi kaynakları yıpranmıştır.

İran Irak Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

BM kararlarıyla birlikte sonlanan savaşta bir kazanan belirtilmemiş ve toprak dengesi değişmemiştir. Savaşın seyri 2 yıl devam etmiş ve İran tarafının karşılık vermesiyle birlikte yıpratma taktiklerine dönülmüştür.

Savaşın tam anlamıyla bitmesi ise 2003 yılına kadar sürmüştür. Savaşın seyri için Cezayir Anlaşması önemli bir yer tutmaktadır. 1975 yılında yapılan anlaşma ile öngörülen sınırlar belirlenmiştir. Bu karar sonrasında İran güçleri Irak topraklarından geri çekilmiştir.

Savaş öncesinde İran ve Irak arasında gerilim bulunmaktadır. Arada bulunan soğuk savaş etkileri ile birlikte Amerikan desteği alan İran Şahı anlaşma ile verilen toprakları geri almak istemektedir. Bunun sonrasında güç belirtmek adına savaş gemilerini yollamıştır.

İran Irak Savaşı Tarihi

İki ülke arasında bulunan adalar sorunu neticesinde durumlar daha gergin bir hal almıştır. Bölge üzerinde güç sahibi bir yapıya sahip olan İran, topraklarını anlaşma sonrasında vermeye razı olmamaktadır. Bunun neticesinde savaş çanları çalmaya başlamıştır.

İran Irak Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur?

Irak hükümetinin başında olan Saddam Hüseyin, İran tarafında bulunan Arap bölgelerinin ele geçirilmesi gerektiğini savunmuştur. Bunun üzerine karşılıklı olmak üzere kışkırtmalarda bulunulmuş ve sonrasında soğuk savaş yerini cephe savaşına bırakmıştır.

İran Irak Savaşı Tarafları

İran tarafında yer alan Şah ile Irak hükümetinin başında bulunan Saddam Hüseyin arasında gerçekleşmiştir. Toprak anlaşmaları ve iki ülke arasındaki politik gerilim sonrasında savaş tetiklenmiş ve Amerika destekli gelişimler sağlanmıştır.

İran Irak Savaşı Nedenleri

İran topraklarının anlaşmalar ile birlikte Irak tarafına verilmesi ve İran’ın bu anlaşmaları reddetmesi üzerine oluşmuştur. Bölgede oluşan iki ülke arasındaki soğuk savaş sonrasında kışkırtmalar ile birlikte körüklenmiştir.

İran Irak Savaşı Sonuçları

Savaş sonrasında bir kazananın olmaması ve toprak dengelerinin değişmemesi neticesi alınmıştır. Savaşın gelişiminde 2 milyon üzerinde insan yaralanmış ve 150 milyarın üstünde maddi zararlar oluşmuştur. Anlaşmalar sonrasında iki ülke arasındaki savaş sona ermiştir.

İran Irak Savaşı Önemi

Bölge üzerinde dengelerin oluşması ve Kürt taraftarların bölgede özerk bir yapı kurması adına girişilmiş bir savaştır. Bölgede Irak tarafının daha güç unsuru olması ve sonrasında bunun için adımlar atması ile sonuçlanmıştır.