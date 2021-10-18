İran hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? İran hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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Resmi olmayan rakamlara göre nüfusu yaklaşık 83 milyon olan İran’ın en kalabalık şehirleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Tahran 2- İsfahan 3- Şiraz

4- Nişabur 5- Persepolis 6- Kazvin

İran Hangi Kıtada Yer Alır?

İran İslam Cumhuriyeti Asya kıtasında yer almaktadır.

İran Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

İran, Kuzey Yarım Kürede ve Ortadoğu olarak tanımlanan bölgede yer alır. Yüzölçümü 1.648.195 kilometrekare olan ülke, Türkiye, Türkmenistan, Irak, Pakistan ve Azerbaycan ile sınır komşusudur.

İran Hangi Dine Mensup?

İran İslam dinine mensuptur. Nüfusun yaklaşık %85'i Şiiliğin Caferi kolundandır.

İran Hangi Dili Konuşuyor?

İran İslam Cumhuriyetinin resmi dili Farsçadır. Bunun dışında Arapça, Azerice ve Türkmence, İran hükümeti tarafından resmi olarak tanınmış bölgesel diller arasında yer alır.

İran Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

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İran'da Fars alfabesi kullanılmaktadır.

İran Hangi Takvimi Kullanıyor?

İran İslam Cumhuriyetinde Celali takvimi kullanılıyor.

İran Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Ülkenin resmi para birimi İran Riyalidir.