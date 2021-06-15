İrade nedir? TDK'ya göre irade kelimesi ne anlama gelir? İradenin sözlük anlamı
Dilimize Arapçadan geçmiş olan irade kelimesi hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılmaktadır. Bu kelime, Kuran'ı Kerim'deki birçok ayette de geçer. İslam inancına göre yaratılan tüm varlıklar arasında yalnızca insana akıl ve irade verilmiştir. Bu nedenle insan eşref-i mahlukat yani yaratılmışların en şereflisi olarak nitelendirilir. TDK'ya göre irade kelimesi ne anlama gelir? İşte, tüm detaylar.
İrade kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan kelimelerden bazıları şunlardır:
1- Dilek
2- İstek
3- Emir
İrade Nedir?
İnsana özgü erdemlerden biri olan irade, seçim ve yaptırım gücüdür. Bu kelime günümüzde genellikle ''özgür irade'' şeklinde kullanılır. Özgür irade ise hiç kimsenin tesiri altında kalmadan ve zorlaması olmadan seçim yapabilmek anlamına gelir.
TDK'ya göre İrade Kelimesi Ne Anlama Gelir?
TDK'ya göre irade kelimesinin üç farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Kişinin doğru ile yanlışı, makbul ile uygunsuz olanı ayırt etme ve seçme gücü
İkinci Anlamı: Bir şeyi isteme, dileme, gerçekleşmesini arzu etme
Üçüncü Anlamı: Emretmek, buyurmak
İslam inancına göre irade ikiye ayrılır. Allah'ın mutlak ve karşı konulamaz iradesi külli irade olarak tanımlanır. Cüzi irade ise insana mahsus olan ve haram ile helali birbirinden ayırmasını sağlayan seçme gücü anlamına gelir.
İrade Sözlük Anlamı
İrade kelimesinin sözlük anlamı istek, dilek ve emirdir.
Örnek Cümle:
''Biz teklifimizi yaptık, gerisi onun özgür iradesine kalmış.''