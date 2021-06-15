İrade nedir? TDK'ya göre irade kelimesi ne anlama gelir? İradenin sözlük anlamı

İrade kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan kelimelerden bazıları şunlardır:

1- Dilek

2- İstek

3- Emir

İrade Nedir?

İnsana özgü erdemlerden biri olan irade, seçim ve yaptırım gücüdür. Bu kelime günümüzde genellikle ''özgür irade'' şeklinde kullanılır. Özgür irade ise hiç kimsenin tesiri altında kalmadan ve zorlaması olmadan seçim yapabilmek anlamına gelir.

TDK'ya göre İrade Kelimesi Ne Anlama Gelir?

TDK'ya göre irade kelimesinin üç farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Kişinin doğru ile yanlışı, makbul ile uygunsuz olanı ayırt etme ve seçme gücü

İkinci Anlamı: Bir şeyi isteme, dileme, gerçekleşmesini arzu etme

Üçüncü Anlamı: Emretmek, buyurmak

İslam inancına göre irade ikiye ayrılır. Allah'ın mutlak ve karşı konulamaz iradesi külli irade olarak tanımlanır. Cüzi irade ise insana mahsus olan ve haram ile helali birbirinden ayırmasını sağlayan seçme gücü anlamına gelir.

İrade Sözlük Anlamı

İrade kelimesinin sözlük anlamı istek, dilek ve emirdir.

Örnek Cümle:

''Biz teklifimizi yaptık, gerisi onun özgür iradesine kalmış.''