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İrab ne demek, ne anlama gelir? İrab kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#İrab#Nedir
İrab ne demek, ne anlama gelir İrab kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Merak edilen kelimelerden biri olarak irab sözcüğü öne çıkmaktadır. Özellikle yabancı kökenli bir kelime olması ile beraber, belli başlı bazı kaynaklarda karşılaşılır. Bu kaynaklar üzerinden anlamını öğrenmek isteyen pek çok kişi internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, İrab ne demek, ne anlama gelir? İrab kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında detayları derledik.

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Arapça kökenli bir kelime olarak İrab sözcüğü öne çıkmaktadır. Aynı zamanda Türkçede kullanılan bir sözcük olduğunu ifade etmek mümkündür. Günlük yaşamda çok bilinmese bile birçok yazılı kaynakta öne çıktığını söylemek gerekir.

İrab Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Arapçada kelimelerde sonlarında bulunan harf ve hareketlerin değişmesi İrab olarak bilinmektedir. Bu durum genel olarak Arapça içerisinde yer alan bir kalıp şeklinde anlatılır. Yani kelimeler Arapçada kullanılırken bu değişimler meydana gelmektedir. Yaşanan bu değişimi ile beraber cümle içerisinde ya da tek başına kelime taşımış olduğu andan kapsamında değişkenlik gösterir.

İrab Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit Arapçada yer alan kelimelerin sonlarındaki harf ve hareketlerin değişmesi olarak irab sözcüğü öne çıkar. Aynı zamanda Arapçada kalıp olarak birçok deyim üzerinden de kullanılmaktadır. Örneğin ‘irabda mahalli olmamak’ gibi bir söz bulunur. Bu durum söz hakkı olmamak ya da adam yerine koymamak gibi ifadeler üzerinden anlatılır. Bu şekilde taşımış olduğu anlamı ile beraber farklı kaynaklar üzerinden konu daha iyi anlaşılabilir.

 

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#TDK#İrab#Nedir

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