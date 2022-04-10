İq ne demek ve açılımı nedir? İq neyin kısaltması

Haberin Devamı

Günümüzde İQ kelimesi her bireyin kullandığı bir kelimedir. Anlamı araştırılan İQ kelimesinin neyi ifade ettiği oldukça kolaydır. İQ sözcüğü, Intelligence Quotient anlamında kullanılıyor. Zeka seviyesini bildiren bir kısaltma türüdür.

İQ Ne Demek ve Açılımı Nedir?

Tüm dünyada kullanılan bazı kısaltma türleri bulunuyor. Kişiler gördükleri özel kısaltmaları araştırarak, açılımları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. En çok araştırılan İQ sözcüğünün ne demek olduğu da merak ediliyor. İQ sözcüğü, zeka seviyesini belirten bir kısaltmadır. İngilizce kısaltmalardan oluşan İQ, Intelligence Quotient anlamında tüm dünyada aktif olarak kullanılıyor. Merak edilen ve araştırılan İQ sözcüğünün doğru açılımı, Intelligence Quotient şeklinde olmalıdır.

İQ Neyin Kısaltması

Haberin Devamı

İnternet sitelerinde dolaşırken pek çok birey İQ testiyle karşılaşabiliyor. İQ testinin neyi ifade ettiği ve neden yapıldığı merak ediliyor. İQ kelimesinin açılımlarını öğrenmek adına kişiler birçok kaynağı kullanarak doğru bilgilere ulaşmak istiyor. İQ kelimesi, Intelligence Quotient açılımına sahip olan bir kısaltmadır. Günümüzde her alanda kullanılan İQ kelimesi, zeka seviyesi anlamıyla kullanılan bir kelime türüdür.