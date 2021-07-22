Ips Ekran Nedir, Nasıl Temizlenir? Ips Ekranlarda Işık Sızması Neden Olur?

IPS Monitörü tozdan, kirden ve parmak izlerinden temizlerken monitörünüze zarar vermekten kaçınmak için doğru yöntemi ve önlemleri aklınızda bulundurmanız önemlidir.

IPS Ekran Nedir, Nasıl Temizlenir?

IPS monitörler veya "Düzlem İçi Değiştirme" monitörleri, zengin renkler üretmek için paralel olarak hizalanmış sıvı kristallerden yararlanır. IPS panelleri, sıvı kristallerinin değişen desenleriyle tanımlanır. Bu monitörler, TN panellerinin sınırlamalarının üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Sıvı kristalin yatay olarak kayma yeteneği, daha iyi görüş açıları yaratır.

IPS monitörler, renk doğruluğu ve tutarlılığı isteyen kullanıcılar için tercih edilen ekran teknolojisi olmaya devam ediyor. Renk performansı ve süper geniş izleme açıları söz konusu olduğunda IPS monitörler gerçekten harikadır. IPS monitörler tarafından sağlanan geniş görüntüleme açıları, farklı açılardan bakıldığında olağanüstü renkler sunmaya yardımcı olur.

IPS monitörler ile TN monitörler arasındaki en büyük farklardan biri, bir IPS monitördeki renklerin, bir TN monitörde yaptıkları kadar sert bir açıyla görüntülendiğinde değişmemesidir. IPS monitör varyasyonları arasında S-IPS, H-IPS, e-IPS ve P-IPS ile PLS (Düzlemden Hataya Geçiş) yer alır. Bu varyasyonların tümü oldukça benzer olduğundan, hepsi topluca "IPS-tipi" paneller olarak anılır.

Herhangi bir elektronik ekranı temizlerken kullanabileceğiniz en iyi araç genellikle bir Mikrofiber bezdir. Bu küçük bez parçası, elektronik cihazlarını temizleme hakkında bir şeyler bilen ve internette veya çeşitli elektronik mağazalarında her yerde bulunabilen herkes için vazgeçilmez bir araçtır. Ekranları ve monitörleri temizlemek için kullanılan yaygın bir çözüm; gözlük temizleme bezidir. Ancak bu zararlı bir çözüm olmasa da, etkinlik ve güvenlik açısından hiçbir şey mikrofiber bezin yerini tutmaz.

IPS monitörünüzü temizlerken izlenecek uygun yöntemi ve ipuçlarını belirler. Paneliniz kire ve parmak izlerine eğilimli ise daha verimlidir. Bu yöntemle tek ihtiyacınız olan iyi bir mikrofiber bez ve biraz sudur. Ayrıca, monitörünüze kazara zarar vermemek için temizleme işlemi sırasında kaçınılması gereken çeşitli şeyleri aklınızda bulundurmanız da önemlidir.

Paneli temizlerken, mikrofiber bezi ekran boyunca nazikçe hareket ettirin ve sağlığa zararlı olabileceğinden çok fazla bastırmamaya özellikle dikkat edin.

Rahatsız edici bir toz veya kir tabakası varsa, bezi basitçe kaydırarak çıkaramıyorsanız, özellikle bu amaç için yapılmış temizleme sıvılarını kullanın.

Ekranlar için işe yarayan herhangi bir temizleme sıvınız yoksa en iyi çözüm, mikrofiber bezinizi nemlendirmek için biraz su kullanmaktır. Normal su işi yapsa da, normal su ekranı etkileyen mineraller içerebileceğinden damıtılmış su kullanılması önerilir.

İşiniz bittiğinde, tekrar elektriğe takmadan önce ekranınızın iyice kuruduğundan emin olun.

IPS Ekranı temizlerken kaçınılması gerekenler;

Monitörü prize takılıyken temizlemekten kaçının,

Paneli etkileyebileceğinden, kullandığınız solüsyonun alkol veya amonyak bazlı solüsyonlar gibi benzer aşındırıcı maddeler içermediğinden emin olun,

Çizikler bırakabileceğinden ve / veya ekranda mikro lif bırakabileceğinden ekranı temizlemek için kağıt veya sert bez parçası kullanmaktan kaçının,

Son olarak, suyunuzu veya temizleme sıvınızı asla doğrudan ekrana püskürtmeyin ve mümkün olduğunca az kullandığınızdan emin olun.

IPS Ekranlarda Işık Sızması Neden Olur?

IPS panellerinde kullanılan benzersiz Sıvı Kristal ışık sızmasına neden olur. IPS monitörler, diğer monitörlere göre birden çok katmandan oluşur. Katmanlamadaki bazı sapmalar, ekran içinde sıvı kristallerin yerinin değişmesine neden olur ve basınç meydana gelebilir. Böylece bazı yerlere diğerlerinden daha fazla ışık girebilir. Ortaya çıkan ışık alanları, genelde arka ışık sızması olarak adlandırılan şeydir. IPS monitörlerde ışık sızmasını engellemek için;

Ekran parlaklığını ayarlamak,

Monitür kullanılırken odadaki ışık oranını arttırmak,

Olabildiğince açık ve soft renklerde arka plan ve uygulamalar kullanmaya çalışmak gerekmektedir.