İphone Orjinal Şarj Aleti Nasıl Anlaşılır? Gerçek Ve Sahte İphone Şarj Aleti Ayırt Etme Yöntemleri

Kullanıcıların almış olduğu şarj aletleri bazen orijinal olmadığı için hemen bozulmakta ya da yapması gereken görevini tam olarak yapamamaktadır. Bu bağlamda cihaz satın alırken en etkili enerji sağlanması için sahte olmayanlara dikkat etmek gerekmektedir.

iPhone Orijinal Şarj Aleti Nasıl Anlaşılır?

Sahte Apple ya da iPhone şarj aletleri ile piyasada fazlaca karşılaşmak mümkündür. Emsallerine göre daha fazla ücret verilerek alınan bu telefonları orijinal olmayan şarj aletleri ile şarj etmek bazı sorunları yaşanmasına hatta bir zaman sonra iPhone bataryasının bozulmasına sebep olmaktadır. Birçok kullanıcı gerçek olmayan iPhone şarj aleti ile olması gereken orijinal iPhone şarj aletinin arasındaki farkları bazen bilemiyor. Sahte olan şarj cihazında şu durumlar görülür:

- iPhone zarar görebilir. Özellikle pil ömrü olmak üzere aşırı ısınma ve donanımsal arızalar meydana gelir.

- Kablo hemen hasar görebilir.

- Cihazın bağlayıcı ucu düşebilir ve cihaza düzgün takılmaz.

- Telefonu hiç şarj etmeyebilir.

- Telefona uyumlu olmayabilir.

Gerçek ve Sahte iPhone Şarj Aleti Ayırt Etme Yöntemleri

- Direkt olarak Apple mağazalarından şarj cihazı alınabilir.

- Lisanslı üreticiler tercih edilebilir.

- Giriş soketine dikkat etmek gerekir.

- Orijinal şarj cihazının tek parça ve düzgün soketi bulunur. Sahte olanlarda ise farklı parça ve pürüzlüdür.

- Apple boot uzunluğu ve kalınlığı sabit olmalıdır.