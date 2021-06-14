Iphone ilk telefon ne zaman çıktı? Iphone ilk telefonun fiyatı nedir? Iphone ilk telefonu hangisi?

Iphone telefonu ünlü Apple şirketi tarafından çıkarılmış bir telefon modelidir. Iphone ilk çıkarmış olduğu telefonu ile kısa sürede geniş bir müşteri pazarına ulaştı.

Iphone İlk Telefon Ne Zaman Çıktı?

Tarihteki ilk Iphone modeli telefonu 2007 yılında çıkmıştır. 2007 yılının 9 Ocak tarihinde çıkan bu telefon kısa sürede milyonlarca kişi tarafından satın alınmıştır.

Iphone İlk Telefonunun Fiyatı Nedir?

Iphone'un çıkarmış olduğu ilk telefonunu fiyatının ne olduğu da günümüzde merak edilen detaylar arasındadır. Iphone 2007 yılında çıkarmış olduğu ilk model telefonunu fiyatı 499 dolar idi.

Iphone İlk Telefonu Hangisi?

Apple şirketi tarafından çıkarılmış olan ilk Iphone modeli Iphone 2G cep telefonudur. İlk çıktığında 499 dolardan satılan bu telefon pek çok kişinin gözdesi haline geldi. Iphone 2G tam olarak 11.6 mm kalınlığına sahip bir telefondu. Tam olarak bu telefon 3.5 inçe sahip bir telefondu. Cam ve multi touch ekranı bulunan Iphone 2g tam olarak da 135 gram ağırlığı bulunmaktaydı.

Iphone 2g ilk piyasaya sürüldükten sonra 6 milyon üzerinde satış yaparak rekor kırmıştır. Iphone telefonunun en beğenilen telefonları arasına girmeyi de başarmıştır. Steve Jobs tarafından duyurulan bu telefon 2G bağlantı teknolojisine de sahipti. Bu telefon üzerinde toplam da 5 tane de düğme yer almaktaydı.