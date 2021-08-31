Iphone Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Iphone Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Iphone, 2008 tarihinin ortalarında faaliyete başlayan App Store aracılığı ile 1,3 milyondan çok daha fazla Apple tarafından onaylanmış uygulamaları destekleme özelliğine sahiptir. Bu uygulamalar ise App Store içerisinde yirmi farklı çeşide ayrılarak listelenmektedir.

Iphone Hangi Ülkenin Markasıdır?

Iphone markası, Amerika Birleşik Devletleri’ne ait olan bir markadır.

Iphone Nerede Üretiliyor?

Iphone markası, Çin içeresinde Foxconn tarafından üretilmektedir. Foxconn’un sadece Çin içerisinde bir fabrikaya sahip olmamasından dolayı Malezya, Güney Kore ve Çek Cumhuriyeti gibi çok sayıda alanda fabrikalara sahiptir.

Iphone Ne Zaman Kurulmuştur?

Iphone markası ilk modelini 29 Haziran 2007 yılında tanıtmıştır. Dolayısıyla bu maka 29 Haziran 2007 tarihinde kurulmuştur.

Iphone Markasının Sahibi Kimdir?

Iphone, Apple tarafından geliştirilmiştir. Apple, 1 Nisan 1976 tarihinde Steve Jobs, Ronald Wayne ve Steve Wozniak tarafından Apple I şahsi bilgisayar kitini satabilmek amacı ile kurulmuştur.

Iphone Markasının Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Iphone markası, Apple tarafından tasarlanmış ve üretilmekte olan multimedya ve internet fonksiyonlarını destekleyen akıllı cihazlar için bir markadır. Iphone, ilk modelini 29 Haziran 2007 tarihinde tanıtmıştır.

Iphone markasında dahili kamera, görsel sesli mesajlar ve yazılı mesajlaşma, taşınabilir nitelikteki medya çalar, e-posta ve kablosuz internet, Safari internet tarayıcısı fonksiyonları yer almaktadır. Kullanıcı ara yüzü çoklu olan dokunmatik ekrana uygun bir şekilde fiziksel klavyenin yerine sanal klavye özelliğiyle beraber oluşturulmuştur.