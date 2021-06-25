İpek Yolu Nedir, Nereden Başlar Ve Geçer? İpek Yolu Özellikleri Ve Tarihçesi

Tarihte yer almış olan önemli ticaret yolları ekonomik açıdan son derece önemlidir. Bu ticaret yollarını kullanmak isteyen toplumlar birbirleriyle mücadele içine girişmişlerdir. Bu yollardan biriside İpek yolu olarak bilinmektedir. İpek yolu son derece değerli bir yol olarak tarihteki yerini almıştır. Bu ticaret yolunun ünü ise dünyanın her noktasına yayılmıştır.

İpek Yolu Nedir, Nereden Başlar ve Geçer?

İpek Yolu, önemli bir tarihi değere sahip olmakla birlikte Asya ve Avrupa arasında yer alan ticaret yolunun adıdır. İpek Yolu, ekonomik ve kültürel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bu önemden dolayı İpek Yolu her geçen gün büyümüştür. Zaman ilerledikçe bu yolun değeri daha çok artmıştır. Durum böyle olunca birçok toplumun gözü İpek Yolu'na çevrilmiştir.

İpek Yolu, son derece geniş bir ticaret yolu olarak bilinmektedir. Bu yolun yer aldığı güzergah ise biraz karmaşıktır. Çünkü İpek Yolu'nun birçok farklı güzergahı bulunmaktadır. Bu güzergahları bilerek İpek Yolu'nu daha iyi anlayabilirsiniz.

Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz yardımıyla Avrupa'ya kadar uzanan ünlü ticaret yolu tarih içerisinde farklı şekillerde kullanılmıştır. Bu yolda kara yolu kadar deniz yolunda büyük bir öneme sahipti. Hem batılı tüccarlar hem de doğulu tüccarlar İpek Yolu'ndan yararlanmışlardır.

İpek Yolu'nun ana güzergahı Orta Asya ve İran üzerinden Çin'i Mezopotamya'da bağlamaktadır. Bağlanan bu yol Akdeniz kıyılarına kadar ulaşmaktadır. İpek Yolu'nun kara yolu olarak ama güzergahı bu şekildedir. Tabi İpek Yolu'nun farklı güzergahları da bulunmaktadır.

İpek Yolu'nun Kuzey Rotası

Kuzey rotasında yer alan yol iki şekilde ilerlemektedir. Bu yollardan birisi Taklamakan Çölü'nün kuzeyindeki dağları izleyen yoldur. İkinci yol ise Taklamakan Çölü'nün güneyindeki dağları izleyen yoldur. Bu iki yol Çin'e bağlı olan Doğu Türkistan'da yer alan Kaşgar'da birleşmektedir. Birleşen yollar bu güzergahtan Karakum Çölü ve Belh'e doğru ilerlemektedir.

İpek Yolu'nun Güney Rotası

İpek Yolu'nun güney rotası Karakum rotası olarak adlandırılmaktadır. Bu rota Pakistan, Çin ve Hindistan sınırlarını kapsamaktadır. Bu rotada yer alan güzergahta Akdeniz kıyılarına ve Kuzey Afrika'ya ulaşmak mümkündür.

İpek Yolu'nun Güneybatı Rotası

İpek Yolu'nun bu rotası ise Çin'den Hindistan'a giden ve Ganj Deltası'na ilerleyen bir yoludur. Bu delta bölgesi son derece önemli bir ticaret merkezi olarak bilinmektedir.

İpek Yolu Özellikleri ve Tarihçesi Nelerdir?

Ortaçağ'da yer alan birçok devlet İpek Yolu'na sahip çıkmak için mücadele etmişlerdir. Bu mücadelenin en büyük nedeni ise ekonomik çıkarlardır. İpek Yolu'nun sahip olduğu özelliklerden dolayı birçok devlet buraya gözünü dikmiştir.

Zaman içerisinde daha çok değerlenen İpek Yolu bütün dünyanın ilgisini çekmeyi başarmıştır. Bu ilgiden dolayı İpek Yolu'nun güzergahı daha çok çeşitlenmiştir.

İpek Yolu'nda yapılan ticarette uygun olan para birimleri kullanılmaktaydı. Ganj Deltası'nda yer alan tüccarlar batı ile ticaret yaparken batıya ait para birimlerini, doğu ile ticaret yaparken ise doğu para birimlerini kullanmışlardır.

Tabi İpek Yolu'nda yapılan ticaret zaman içerisinde farklı para birimleri ile yapılmaya başlanmıştır. Bu sayede döviz kuru brokerleri ortaya çıkmıştır. Böylelikle farklı kültürler arasındaki ticaret son derece kolay bir hale gelmiştir.

İpek Yolu, 2014 Haziran ayında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak belirlenmiştir. Bu belirlenen kısım İpek Yolu'nun Chang'an-Tianshan koridorunu kapsamaktadır.