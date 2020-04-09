İpek böcekleri üniversitelilere burs kazandıracak

Harran Üniversitesi (HRÜ) tarafından hem bölgede ipek böcekçiliğinin yeniden canlandırılması hem de öğrencilere burs sağlanması amacıyla ‘Kozamı örüyorum, bursumu alıyorum’ sloganıyla proje başlatıldı. Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi Dr. Şahin Toprak tarafından koordine edilen proje kapsamında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Osmanbey Yerleşkesi'ndeki deneme alanının 30 dönümüne 3 bin dut ağacı dikildi. Proje kapsamında elde edilecek iplikler, üniversitenin atölyelerinde kız öğrencilerin elinde halıya dönüştürülecek. Gelecek yıl 10 bin dut ağacının daha dikileceği alandan alınacak üretimle, yerleşke içerisinde iplik işleme fabrikası kurulması hedefleniyor.

‘3 BİN DUT AĞACIYLA BAŞLADIK’

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Sabri Çelik, üniversite olarak kentte ipek böcekçiliğinin tekrar canlanması için çalışma başlattıklarını söyledi. Şanlıurfa'nın tarım kenti olduğunu fakat ipek böcekçiliği üretiminin yapılmadığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

“Başlattığımız projeyle ilk etapta üniversitede eğitim alan kız öğrencilere burs sağlayacağız. İleriki zamanlarda ise kentin istihdamına katkı sağlamayı planlıyoruz. Bu yıl projeye 3 bin dut ağacıyla başladık. Şu anda ağaçlarımız filizlenmeye başladı. Ağaçlarımızdan elde edeceğimiz yapraklarla ipek böceği üretimine başlıyoruz. Bu yılı deneme yılı olarak kabul ediyoruz. Bu alanda bir milyonun üzerinde ipek kozası elde etmeyi planlıyoruz. Çalışmalarımızla birlikte koza üretimini arttırıp kampüste bir ipek kozası fabrikası kurmayı hedefliyoruz. Üniversitemizde yaklaşık 2 bin kişilik kız yurdumuz mevcut. Bu yurttaki kızlarımız bu işe talip oldu. İleride bu kurulan dut bahçesinden elde edilen kozalarla ipek halı dokuyup para kazanacaklar."

‘BÖLGEDE İPEK BÖCEKÇİLİĞİ ÜRETİMİNİ TEKRAR CANLANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ’

HRÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şahin Toprak da Anadolu'da ipek böceği yetiştiriciliğinin yaklaşık 1500 yıldan bu yana yapıldığını ama şu anki üretimin istenilen seviyede olmadığını söyledi. Şanlıurfa'da geçmişte ipek böceği yetiştiriciliği yapıldığına dikkati çeken Toprak, "Başlattığımız projeyle bölgede ipek böcekçiliği üretimini tekrar canlandırmayı hedefliyoruz. Pilot bölge olarak üniversite ön ayak oldu. Valilik, belediyelerle ve diğer kurumlarla yaptığımız görüşmelerde bu projeye her türlü desteği sunacaklarını söylediler. Teknik olarak bizler bu işi doğru bir planlamayla yürütürsek bölgeye çok büyük bir yatırım sağlamış olacağız. Burada önemli olan şu; öğrencilerimizin boş zamanlarında burada çalışması ve meslek edinmeleri sağlanmış olacak ve öğrencilerimiz burs kazanmış olacak. İlk başta koza üretimi ve daha sonra iplik üretimiyle fabrika kurulacak. İnşallah 2-3 yıl içinde bu projenin verimini almış olacağız" dedi.