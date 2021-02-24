İp İnceldiği Yerden Kopar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsanlar birçok yerden darbe alırlar. Ancak tam olarak kırıldıkları yer en çok inceledikleri yer olmaktadır.

İp İnceldiği Yerden Kopar Atasözünün Anlamı Nedir?

​​​​​​İp inceldiği yerden kopar atasözü ile anlatılmak istenen; bir durumun patlak vermesi için en zayıf yerinin darbe alması gerekliliğidir. Bu durum yapılardan insan ilişkilerini, iş süreçlerinden ortaklıklara kadar birçok farklı alanda kullanılabilir.

Nasıl ki binalar en zayıf oldukları noktadan yıkılıyor ise; insanlar arasındaki ilişkilerde en zayıf olduğu yerden kopmaktadır.

İp İnceldiği Yerden Kopar Atasözünün Cümle İçerisindeki Örnek Kullanımı

Uzun zamandır öksürüyordu, nihayetinde ip inceldiği yerden koptu ve akciğer kanseri olduğu anlaşıldı.

Proje hazırlarken en zayıf noktasının pazarlama bölümü olduğunu farkındaydık. Nitekim ip inceldiği yerden koptu ve proje pazarlama stratejisinin yetersiz olduğu gerekçesi ile proje geri çevrildi.