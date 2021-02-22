İp İnceldiği Yerden Kopar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu atasözü hem olumlu hem de olumsuz anlamda kullanılır. Olumlu manada kullanıldığında ''Her Şey Olacağına Varır'' anlamına gelir. Söz, insanın ve toplumun zayıf noktalarından yıkılacağını belirtmek için kullanıldığında olumsuzluk anlam taşır.

İp İnceldiği Yerden Kopar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Birinci anlamı: Her insanın zayıf yönleri vardır. İnsanları mutsuzluğa ve umutsuzluğa düşüren de bu zayıf yönleridir.

İkinci anlamı: Toplumlar ve kurumlar da insanlar gibi fire verebilir. Örneğin bir toplumun en büyük sorunu ne ise, bireylerin çatışmasına neden olan sorun da odur. Aynı şekilde kurumların da dağılmasına neden belli başlı etkenler vardır.

Üçüncü anlamı: İnsanların yaşadığı tartışmaların çoğu hassas olduğu konulardan dolayı çıkar.

İp İnceldiği Yerden Kopar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

1- Biz ne yaparsak yapalım ip inceldiği yerden kopar.