İp atlamak boy uzatır mı ve kilo verdirir mi?

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Pek çok kişi boyunu uzatmak isterken aynı zamanda kilo verme arzusu içerisindedir. Bu konuda ip atlamanın ne kadar işe yaradığı merak edilen konular arasında bulunuyor.

İp Atlamak Boy Uzatır mı?

Pek çok uzman tarafından kabul edilen bilgiye göre ip atlamak boy uzatma konusunda önemli bir yer taşır. Hatta birçok spor uzmanına göre boy uzatma konusunda oldukça etkilidir. Eğer kişinin genetik faktörler ya da hormonal dengeyi konusunda bir sorunu yoksa, ip atlamak boyunu uzatma açısından etki sağlayabilir. Belirli bir süre yapılacak olan ip atlama egzersizi ile beraber birkaç santim boy uzatma gerçekleşebilir.

İp Atlamak Kilo Verdirir Mi?

Özellikle sağlıklı ve dengeli şekilde kilo vermek için birçok kişi ip atlamaktadır. En önemlisi diyetle beraber yapılacak düzenli ip atlamak, dengeli biçimde kilo verme imkanı tanıyor. Bu doğrultuda metabolizmayı önemli oranda hızlandıran ip atlamak, yağ yakımı noktasında da bir adım öne çıkıyor. Bu sebepten dolayı gün içerisinde yarım saat ya da 1 saat kadar ip atlamak, sağlıklı biçimde kilo verme olanağı tanır.