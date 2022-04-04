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İnziva Nedir, Ne Anlama Gelir? İnziva Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

İnziva Nedir, Ne Anlama Gelir İnziva Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Günlük hayatta sıklıkla duyduğumuz kelimelerden biri inzivadır. Ancak bu sözcük ile çoğu kişi ilk kez karşılaşıyor olabilir. Genellikle bulmaca ve bilgi yarışmalarında bilmediğimiz sözcükler ile daha sık karşılaşırız. İlk kez duyulan sözcüklerin ise anlamı merak edilir. İnziva sözcüğünü ilk kez duyup merak edenler için inziva nedir? Ne anlama gelir? İnziva kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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İnziva kelimesi, köken olarak Arapça bir sözcüktür. Bu kelime aslında Arapça olan zvy kökünden gelir. Ancak uzun zamandır dilimizde kullanılmaktadır. Bu nedenle dilimize yerleşmiş olan kelimelerdendir diyebiliriz 

 İnziva Nedir? Ne Anlama Gelir? 

 İnziva sözcüğü, dilimize başka bir dilden geçmiş olduğu için yabancı kökenli bir kelimedir. Ancak uzun zamandır dilimizde kullanılmakta olduğu için çoğu kişi bu sözcüğü Türkçe kökenli olarak bilmektedir. İnziva sözcüğünün birbirine yakın iki ayrı anlamı bulunmaktadır. İlk anlamı; insan içine karışmaktan kaçınma, kendini toplumdan soyutlama ve tek başına bir yaşam sürme şeklindedir. İkinci anlamı ise daha çok dini anlamıdır. O anlamı da dış dünya ile bağlantılarını keserek yalnızca Allah için bir şeyler yapmak, soyutlanmak şeklindedir. 

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 İnziva Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Dilimizde yer alan ya da sonradan geçmiş olan bütün sözcükler, TDK sözlüğünde açıklamaları ile beraber yer alır. İnziva sözcüğünün de TDK sözlüğünde açıklaması bulunmaktadır. İnziva kelimesinin TDK sözlük anlamı insan içine çıkmaktan ve topluma karışmaktan kaçınmak şeklindedir.

 

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