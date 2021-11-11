İnzal ne demek, ne anlama gelir? İnzal kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Arkadaşının paylaşımı yürekleri dağladıArkadaşının paylaşımı yürekleri dağladı#Başak Cengiz
Ali Koç açıkladı Pereira, Mesut, istifa ve G.Saray iddiasıAli Koç açıkladı! Pereira, Mesut, istifa ve 'G.Saray' iddiası#Fenerbahçe
Alec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: BuldukAlec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: Bulduk!#Alec Baldwin
Macaristan ile kritik imzalar atıldı... Erdoğandan önemli mesajlarMacaristan ile kritik imzalar atıldı... Erdoğan'dan önemli mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Şehit yakınına küfretmişti Türkkan için fezleke hazırlandıŞehit yakınına küfretmişti! Türkkan için fezleke hazırlandı#Lütfü Türkkan
Borsa İstanbul vites yükseltti Rekorlara doymuyor...Borsa İstanbul vites yükseltti! Rekorlara doymuyor...#Borsa İstanbul
Meteoroloji İstanbul için duyurdu Normale dönecekMeteoroloji İstanbul için duyurdu! Normale dönecek#İstanbul
Pandemi öncesine dönüldü... Doğrudan yatırım girişlerinde dev rakamPandemi öncesine dönüldü... Doğrudan yatırım girişlerinde dev rakam#Merkez Bankası
Türkiye bu vahşeti konuşuyor Başak’a en acı vedaTürkiye bu vahşeti konuşuyor! Başak’a en acı veda#Başak Cengiz
Bolu Belediye Başkanı Özcandan çok tartışılacak nikah tarifesiBolu Belediye Başkanı Özcan'dan çok tartışılacak 'nikah tarifesi'#Tanju Özcan
Rakamları revize etti Avrupa Birliğinden flaş Türkiye tahminiRakamları revize etti! Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye tahmini#Türkiye
Acı gerçeği bakan açıkladı... Kışı atlatamayızAcı gerçeği bakan açıkladı... "Kışı atlatamayız!"#Koronavirüs
Ünlü modacı hayatını kaybettiÜnlü modacı hayatını kaybetti#Bahar Korçan
Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmışEski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış#Meghan Markle
Tepkiler çığ gibi Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...Tepkiler çığ gibi! Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...#Endonezya
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

İnzal ne demek, ne anlama gelir? İnzal kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#İnzal#Nedir
İnzal ne demek, ne anlama gelir İnzal kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Günlük hayatta iletişim kurmak için kullanılan her bir kelimenin anlamı vardır. İnzal kelimesi de kullanılan kelimelerden biridir. İnzal kelimesinin anlamı merak edilerek araştırılıyor. Anlamı merak edilen inzal kelimesi, sözlüklerde aranan bir kelimedir. Hangi anlama sahip olduğu konusuyla ilgili yapılan birçok araştırma bulunuyor. İnzal ne demek, ne anlama gelir? İnzal kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında sizlere tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

Anlamı merak edilen kelimelerden biri de, inzal kelimesidir. İnzal kelimesinin TDK'ya göre belirlenen bir anlamı bulunuyor. İnzal TDK'ya göre, indirme ve indirilme anlamına sahip olan bir kelimedir.

 İnzal Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Türkçe dilinde bulunan her kelimenin anlamı her insan tarafından bilinmiyor. İnzal kelimesi de, herkes tarafından duyulan ve görülen bir kelime değildir. İnzal kelimesini duyan kişiler anlamı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnternet üzerinde yapılacak olan araştırmalarla, inzal kelimesinin anlamı öğrenilmek isteniyor. İnzal kelimesi, indirme anlamına sahip olan bir kelimedir. İndirme anlamında kullanılması gereken bir kelimedir.

 İnzal Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Kelimelerin sahip olduğu en doğru anlamlar TDK tarafından belirleniyor. İnzal kelimesinin sözlük anlamı da TDK tarafından açıklanıyor. İnzal kelimesinin TDK'ya göre belirlenen anlamı, indirmedir. İndirme veya indirilme anlamları, inzal kelimesinin karşılığıdır. Günlük hayatında inzal kelimesini kullanan kişiler, indirme anlamında kullanıyor. Anlamını öğrenen kişiler inzal kelimesini TDK'nın belirlediği anlamlarda tercih ederek doğru anlamlarda kullanabilir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#İnzal#Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır
Seçenekler netleşiyor ETYde Finlandiya modeli

Seçenekler netleşiyor! ETY'de Finlandiya modeli

#EYT