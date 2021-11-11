İnzal ne demek, ne anlama gelir? İnzal kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Anlamı merak edilen kelimelerden biri de, inzal kelimesidir. İnzal kelimesinin TDK'ya göre belirlenen bir anlamı bulunuyor. İnzal TDK'ya göre, indirme ve indirilme anlamına sahip olan bir kelimedir.

İnzal Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkçe dilinde bulunan her kelimenin anlamı her insan tarafından bilinmiyor. İnzal kelimesi de, herkes tarafından duyulan ve görülen bir kelime değildir. İnzal kelimesini duyan kişiler anlamı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnternet üzerinde yapılacak olan araştırmalarla, inzal kelimesinin anlamı öğrenilmek isteniyor. İnzal kelimesi, indirme anlamına sahip olan bir kelimedir. İndirme anlamında kullanılması gereken bir kelimedir.

İnzal Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Kelimelerin sahip olduğu en doğru anlamlar TDK tarafından belirleniyor. İnzal kelimesinin sözlük anlamı da TDK tarafından açıklanıyor. İnzal kelimesinin TDK'ya göre belirlenen anlamı, indirmedir. İndirme veya indirilme anlamları, inzal kelimesinin karşılığıdır. Günlük hayatında inzal kelimesini kullanan kişiler, indirme anlamında kullanıyor. Anlamını öğrenen kişiler inzal kelimesini TDK'nın belirlediği anlamlarda tercih ederek doğru anlamlarda kullanabilir.