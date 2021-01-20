Invertör nedir ve ne işe yarar? İnvertör nerelerde kullanılır

Inverter elektriksel güç dönüştürme elemanı olarak bilinmekte olup yaygın kullanıma sahiptir.

Inverter (invertör) Nedir?

Inverter doğru akımı, alternatif bir akıma çeviren cihaza verilmiş olan isimdir. İnvertör ve ya inverter olarak kullanılmaktadır. Inverter kelimesinin Türkçe olan anlamı güç dönüştürücü ve ya evirici olarak tanımlanmaktadır. Inverter herhangi bir DC kaynağından aldığı gerilimi işlemekte olan ve AC gerilimi sağlamak amacı ile kullanılan güç elektroniği devresine verilen isimdir. Inverter ters işlevli şekilde redresör ve ya doğrultucu adı verilir.

Inverter Çalışma Prensibi Nasıldır?

İnverterler elektrik üretmezler, akülerde bulunan 12 v doğru akımı kullanırlar ve 220 v AC’ye çevirirler. Kullandığı bu enerjiyi de aküden çekerler.

Inverter Ne İşe Yarar?

Inverterlerin geliştirilme sebebi öncelikli olarak tasarruf sağlamaktır. Mekanik aksam hatalarını azaltıp parçaların tamir, bakım, onarım maliyetlerini aza indirir. Inverterin faydası parçaların ömürlerini uzatmasıdır. Inverter reaktif enerjiyi azaltıp tasarruf sağlanmasını sağlar.

Inverter Nerelerde Kullanılır?

Invertörlerin kullanım alanı televizyonlar, bilgisayarlar, aydınlatma lambaları ve elektrikli el aletleri gibi alanlar olmaktadır. Ayrıca kaynak makinaları, tekneler, arabalar ya da mobil ortamlarda çalıştırılmaya da olanak sağlar.

Genelde invertörlerin ideal olduğu alanlar içinden biri de rüzgar ve de güneş enerjisi sistemleridir. Buna ek olarak araç içi laptop, camping ve LCD TV’ler için idealdir. Bu cihazların kullanımı da her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden biri sağladığı tasarruf olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına duyulmakta olan ihtiyaç ve de ilginin artması ile birlikte bu kaynaklardan elde edilen enerjilerinin kullanıma uygun bir hale getirilmesi önemlidir. Bu bağlamda inverter ve benzeri olan cihazların kullanımı her gün ivme kazanmaya devam edecektir.

Inverter Çeşitleri Nelerdir?

Inverter solar sistemlerinin önemli olan parçasıdır. Solar sistemlerde kullanılmakta olan 2 çeşit inverter sistem vardır. İlk olan on-grid inverterler olmaktadır. On-grid inverter lisanssız güneş enerjisi sistemleri içinde üretilen elektriği dönüştürmek amacı ile kullanılır. Ayrıca üretilen elektriğin depolamaya olan ihtiyacı yok direkt şebeke gerilimlerine dönüştürülür ve de dağıtım şirketlerine iletimi sağlanmaktadır.

Bir diğer inverter çeşidi off-grid inverter tipidir. Off-grid adlı sistemlerde kullanılan inverter şebeke elektriğin olmadığı yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Off-grid inverterde iki çeşit çıkış dalgası bulunur. Bunlardan birisi modifiye sinüs olarak diğeri tam sinüs olarak adlandırılır.