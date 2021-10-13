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İntihar ne demek, ne anlama geliyor? İntihar kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#İntihar#TDK
İntihar ne demek, ne anlama geliyor İntihar kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Dilimize Arapçadan geçmiş olan İntihar kelimesi ''nahr'' sözcüğünden türetilmiştir. Nahr kelimesi, bir hayvanı boğazından kesmek anlamına gelirken, intihar da kişinin kendi yaşamına son vermesi demektir. İntihar eden kişiye müntehir denir. Bu kelime önceleri sadece hayvanlar için kullanılırken, 15. yüzyıldan itibaren kendisini öldüren kişiler için kullanılmaya başlanmıştır. İntihar ne demek, TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

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İntihar kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Telefat

2- Kırım

3- Mevt

4- Ölüm

5- İrtihal

6- Vefat

İntihar Ne Demek?

Arapça kökenli bir sözcük olan intihar kelimesi hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılır. Bu kelimenin gerçek anlamı kendi kendini öldürmedir. Mecazi anlamda, sonuç alamayacağını bile bile bir işe kalkışan kişilerin içinde bulundukları durum da intihar olarak nitelendirilir.

İntihar Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre İntihar kelimesi, kişinin yaşamına kendi elleriyle son vermesi demektir.

İntihar Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

 ''İntihar oranları, her yıl, dünya genelinde yükselmeye devam ediyor.''

 

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#Ne Demek#İntihar#TDK

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