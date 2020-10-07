İntibah kitabını kim yazmıştır? İntibah kitabı özeti, konusu ve karakterleri

İntibah romanında Osmanlı kültürüne sıkça atıf yapılmaktadır. Kitapta yer alan bölümlerin başında Divan edebiyatı şairlerine ait beyitler yer alır. İntibah romanının konusunda Türk Halk edebiyatının eski meddah hikayelerinden "Hançerli Hanım"ın öyküsünden esinlenme vardır. Romanın ilk baskısı 1876 yılında basılmış olup yazarının sürgünde olması sebebi ile yazarın adına yer verilmeden piyasaya sürülmüştür. Cumhuriyetin ilanından sonraki zamanda ise Latin harfleri ile baskısı gerçekleştirilmiştir. Günümüze kadar sayısız basımevince sayısız baskısı yapılmıştır.

İntibah Kitabını Kim Yazmıştır?

İntibah romanının yazarı, Namık Kemal'dir. İntibah diğer bilinen isimleriyle Son Pişmanlık ya da Sergüzeşt-i Ali Bey yazarı Namık Kemal'in 1873-1876 yılları arasında sürgüne gönderildiği Kıbrıs'taki Magosa Kalesi'nde kaleme aldığı değerli yapıtıdır. Romanın amacı Osmanlıcanın roman yazımına uygun bir dil olduğunu göstermektir. Dönemde yapılan yayınları denetleyen Maarif Vekaleti tarafından yazara danışmadan romanın ismi "İntibah: Sergüzeşt-i Ali Bey" olarak değiştirilmiştir. Bazı kısımları sansür edilen romanın özgün metni günümüze ulaşamamıştır.

İntibah Kitabı Özeti

İyi bir tahsil gören zengin Ali Bey, Çamlıca'da gördüğü hafif meşrep Mahpeyker'e aşık olur. Ali Bey, Mahpeyker ile uygun karşılanmayan ve eğlence içinde bir hayat sürmeye başlar. Ali Bey'in annesi Fatma Hanım, oğlunun bu kadından kurtulması için Dilaşub adlı güzel bir kızı evine cariye olarak alır. Ali Bey, Dilaşub ile ilgilenmeye başlar. Bu duruma sinirlenen ve intikam almak isteyen Mahpeyker, bir plan kurar Dilaşub'a iftira atarak satılarak evden gitmesini sağlar. Dilaşub'u yaptığı plan gereği Mahpeyker satın alır. Bu duruma rağmen kendisine Ali Bey'in dönmemesi ise Mahpeyker'i çok kızdırır.

Romanın sonunda Mahpeyker, Ali Bey'in bağ evine çağrılarak öldürülmesini planlar. Bağ evine Mahpeyker, Dilaşub'u da götürür. Dilaşub'un Ali Bey'in paltosuna sarılarak yerde yatması üzerine Ali Bey sanılarak öldürülmesi romanın üzücü kısımlarından biridir. Bu durum üzerine Ali Bey de Mahpeyker'i öldürür. Hapse atılan Ali Bey ise altı ay sonra üzüntüden vefat eder.

İntibah Kitabı Konusu ve Ana fikri

İntibah romanının başkarakteri Ali Bey, zengin bir ailenin tek çocuğudur. Kibar ve terbiyeli bir çocuk olarak yetiştirilir. İyi bir tahsil gören Ali Bey, çocukluğunda hep babasının himayesi altında kalarak büyür. İntibah romanında aşk, kıskançlık, ayrılık, pişmanlık gibi temalar yoğun bir şekilde işlenmektedir. İntibah romanında Ali Bey'in bir hayat kadını olan Mahpeyker ile bir cariye olan Dilaşub arasındaki aşk üçgeni anlatılır.

İntibah romanının ana fikri, karşılaşılan olaylar hakkında derinlemesine inceleme ve değerlendirme yapmadan karar veren insanların çoğu kez hata yaptıklarıdır. Son pişmanlık fayda etmez sözünde dile getirildiği üzere insanlar adım atmadan önce iyice düşünmelidir. İnsanlar seçimlerini yaparken bu seçimlerin neden olacak sonuçları mutlaka göz önünde bulundurmalılardır.

İntibah Kitabı Karakterleri

Ali Bey: Yirmi bir yaşında, İstanbullu bir genç adamdır. Babıali’de katip olarak çalışmaktadır.

Mahpeyker: Hafifmeşrep bir genç kadındır.

Dilaşub: Genç, güzel ve ahlaklı bir cariyedir. Ali Bey’in annesi Fatma Hanım tarafından oğlunu Mahpeyker’den kurtarmak için satın alınan cariyedir.

Fatma Hanım: Ali Bey’in annesidir. Kocası vefat ettikten sonra tüm sevgi ve ilgisini oğlu Ali Bey’e gösterir. Oğlunun Mahpeyker isminde bir hayat kadını ile beraber olduğunu öğrenince onu kurtarmak için elinden geleni yapar. Oğlu Ali’yi yeniden eve bağlamak için Dilaşub adlı güzel bir cariye satın alsa da Mahpeyker’şn oyunları Fatma Hanım’ın kurduğu mutlu aileyi dağıtacaktır.

Atıf Bey: Ali Bey’in çalışma arkadaşıdır. Ali Bey ile aynı yaşıttır. Benzer kişiliklere sahip oldukları için iyi birer arkadaş olurlar. Atıf Bey, yakın arkadaşını sürekli olarak korumaya çalışır.

Mesut Bey: Atıf Bey’in dayısıdır.