İnterseksüel Nedir? İnterseksüellik Hakkında Bilgi

Hermafrodit ile interseksüel kavramları sıklıkla birbirine karıştırılsa da, bu kavramların arasında çeşitli nüanslar vardır. Hermafrodit, biyolojik bir kavram olup tüm canlıları kapsar. Genetik mutasyon nedeniyle DNA yapısının bozulmasıyla bazı canlılar hem erkek hem de dişi üreme organlarıyla doğar. Bu canlılara hermafrodit adı verilir. İnterseksüel ise sadece biyoloji ile sınırlı olmayan daha geniş bir kavramdır.

İnterseksüel Nedir?

Kendisini hem erkek hem de kadın gibi hisseden kişilere interseksüel denir. Hermafroditten farklı olarak, interseksüel, bedensel ve biyolojik bir olgu değildir. Bu nedenle çift üreme organı ile doğmayan kişiler de interseksüel olarak tanımlanabilir.

İnterseks bireyler kendilerini zihinsel ve ruhsal olarak hem kadın hem de erkek olarak hissedebilir. Bu nedenle cinsel yönelimleri de çift yönlüdür.

İnterseksüellik Hakkında Bilgi

İnterseksüel kavramı ilk kez 20. yüzyılın ilk çeyreğinde kullanılmaya başlanmış evrensel bir terimdir. Tek bir tanımı olmayan bu kavramda, kişiler kendilerini herhangi bir cinsiyete bağlı hissetmez. Hem erkek hem de kadınlara karşı cinsel çekim hissedebildikleri için ''biseksüel'' olarak da tanımlanırlar. Bi kelimesi Latince çift demektir ve interseksüeller de çift cinsiyetli olarak nitelendirilir.

Bazı bilim dergilerinde ve interseksüellik üzerine yazılmış kitaplarda bu kavramın yerine ''agender'' teriminin kullanılması önerilmiştir. Agender kelimesinin sözlük anlamı cinsiyetsizdir. Kendilerini interseksüel aktivisti olarak tanımlayan birçok kurum ve kişi de herhangi bir cinsiyete bağlı olmadıklarını ve agender olarak tanımlanabileceklerini belirtmiştir.

20. yüzyılın başından itibaren bu kavram Querr kuramı ile birlikte değerlendirilmiştir. Bu zamana kadar interseksüellik yazılan bazı kitaplar ve yazarları şu şekilde sıralanabilir:

1- Berfu Şeker - Başkaldıran Bedenler

2- Annamarie Jagose - Queer Teori: Bir Giriş

3- Leman Sevda Darıcıoğlu - Queer Temaşa

4- Özen B. Demir - Biyopolitika ve Queer

5- Zeki Bayraktar - İnterseks - Hermafrodit ve Eşcinsel