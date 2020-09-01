İnterneti olmayana EBA erişim noktaları

Yalova’da kurulan 21 EBA Destek Noktası’ndan birini Vali Muammer Erol açtı. Milli Eğitim Bakanlığı, ailelerin, çocuklarının uzaktan eğitim sürecini daha iyi izleyebilmesi ve çocuklarına daha iyi yönlendirme yapabilmesi için de veli rehberlik eğitimleri düzenleyecek. Video, kılavuz ve broşürlerle de rehberlik süreci desteklenecek.