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Eğitim
AA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İnterneti olmayana EBA erişim noktaları

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İnterneti olmayana EBA erişim noktaları
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Eğitimin uzaktan yapıldığı salgın süresince evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için yurt genelindeki okul ve kurumlarda EBA Destek Noktası alanları oluşturuldu.

Yalova’da kurulan 21 EBA Destek Noktası’ndan birini Vali Muammer Erol açtı. Milli Eğitim Bakanlığı, ailelerin, çocuklarının uzaktan eğitim sürecini daha iyi izleyebilmesi ve çocuklarına daha iyi yönlendirme yapabilmesi için de veli rehberlik eğitimleri düzenleyecek. Video, kılavuz ve broşürlerle de rehberlik süreci desteklenecek.

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