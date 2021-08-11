İnsülin Direnci Kaç Olmalı? Sağlıklı İnsanın Ortalama İnsülin Direnci Kaçtır?

Özellikle insülin değerini belli bir standardın üzerinde olması bazı sorunlar ile karşı karşıya kalma durumunu yaratmaktadır. Bunlar arasında en önemli durum diyabet olarak öne çıkar. O yüzden sağlıklı bir yaşam için insülin direnci verilen belirli değer aradığında olmalıdır.

İnsülin Direnci Kaç Olmalı?

Sağlıklı kişiler için Normal şartlar altında İnsülin direnci 100 mg/dl şekilde ifade edilir. Bu durum normal değer kapsamında 120 mg/dl olduğunda çok ciddi bir durum teşkil etmez. Ancak insülin değeri 126 mg/dl’nin üzerinde olan kişiler için ise diyabet hastalığı ön plana çıkmaktadır.

Sağlıklı İnsanın Ortalama İnsülin Direnci Kaçtır?

Sağlıklı bir insanda ortalama İnsülin direnci 100 mg/dl olarak ifade edilir. Özellikle bu değer aralığında kalması diyabet başta olmak üzere birçok hastalığın yaşanmaması adına büyük bir öneme sahiptir.