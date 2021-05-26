İnstant Maya Nedir Ve Neden Kullanılır? İnstant Maya Nasıl Yapılır Ve Ne Kadar Süre Bekletilir

Mayalı tariflerin kolaylıkla yapılmasını mümkün hale getiren bir maya çeşidi olan instant maya, yeterince bekletildiğinde kullanılmış olduğu hamurun kabarmasını sağlar.

İnstant Maya Nedir ve Neden Kullanılır?

Konu instant maya olduğunda bu konu ile alakalı olarak en fazla merak edilen konu başlığı hiç şüphesiz instant maya nedir şeklinde çok fazla sorulan sorunun yanıtı olmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenlerin en fazla başvurduğu yol internet olmaktadır. Pek çok insan arama motoruna instant maya nedir ve neden kullanılır şeklinde soruları yazarak arama yapmaktadır.

İnstant maya; kuru hamur mayasından çok daha aktif ve toz halinde olan bir maya çeşididir. Bu bakımdan mutfaklarda en fazla kullanımı söz konusu olan maya çeşitleri arasında yerini almaktadır. İnstant maya kullanımın pek çok sebebinin varlığı söz konusudur Bu sebeplerin başında ilk sırayı ise bu maya çeşidinin suda eritmeden de kolaylıkla kullanılabilir özellikte olmasıdır.

İnstant maya, tıpkı yaş mayada olduğu gibi direk malzemeye ilave edebilir bir nitelik barındırmaktadır. Bu anlamda yaş maya kullanımına göre çok daha pratik bir kullanım sağlamaktadır. Bu sebeple mutfaklarda kullanımı yaş mayay göre daha yaygın olmaktadır. İnstant maya kullanılmasının en önemli etkenlerinden bir diğer de raf ömrünün daha uzun olması gelmektedir.

İnstant maya kullanımında en temel unsuru ise eklenmiş olduğu malzemeyi çok kısa sürede kabartmasıdır. Bazı tariflerde hamurun kısa sürede kabarması oldukça büyük önem taşımakta ve fayda sağlamaktadır. Bu gibi önemli sebeplerden dolayı instant maya kullanımı söz konusu olmaktadır.

İnstant Maya Nasıl Yapılır ve Ne Kadar Süre Bekletilir?

İnstant maya; suda eritmeye gerek kalmadan hamura eklenerek kullanılan bir ürün olma niteliği barındırmaktadır. Instant kuru hamur mayası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple kullanımı esnasında suda eritmeye gerek kalmaksızın doğrudan una karıştırılmak suretiyle kullanımı mümkün olmaktadır. Sahip olduğu etkili kabartma niteliği bakımından garantili mayalama işlemleri için ideal bir seçenek oluşturmaktadır. İnstan mayanın 500 gramlık poşetin tamamı - 1 kg un için yeterli bir kullanım miktarı sağlamaktadır. İnstant maya çeşitleri 10 g’lık poşetler halinde paketlenmiş olarak piyasaya sunulmaktadır.

İnstant maya ile mayalanma noktasında istenilen sonucun elde edilmesinde unu elemek önemli bir unsuru oluşturur. Hamur yoğrulacağı esnada eklenecek olan su, süt gibi sıvıların ılık olmasına dikkat edilmesinin gerekliliği söz konusudur. Hamurun istenilen şekilde kabarması için mutlaka pürüzsüz oluncaya dek yoğrulmasının gerekliliği söz konusudur. Hamurun kabarması için gerekli olan bekleme süresi boyunca üzerinin kurumaması için tercihen nemli olan bez ile kapatılması önemlidir. Ardından hamurun mayalanması için ılık bir ortamda bekletilmesi gerekmektedir.

İlk mayalama sürecinde hamurun 1 saat kadar bir süre bekletilmesi gerekmektedir. Bir saatlik sürenin sonunda hamurun istene şekilde kabarmış olduğunu görmek mümkün olmaktadır. Hamurun kabarması ise hamurun mayalanma işleminin gerçekleşmiş olduğunu göstermektedir.

Hamurun ilk mayalanma sürecinin ardından hamur kısa bir süre daha, hamur 1-2 tur daha yoğrulup istenilen şekil verildikten sonra üzeri tekrar kapatılarak kinci mayalanma için ılık bir ortamda 20-30 dakika daha bekletilmesinin gerekliliği söz konusudur.

Zeytin, fındık gibi kullanılmak istenen taneli olan malzemeler genellikle ikinci mayalanma işleminden önce eklenmektedir. İnstant maya ile pişiler, tatlı tuzlu lokmalar kolaylıkla hazırlanabilir ve yağda kızartılabilir.