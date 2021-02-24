İnsanoğlu Çiğ Süt Emmiş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsanoğlu Çiğ Süt Emmiş; İnsanoğlunun yapısı gereği değişkenlik gösterebileceğini anlatan bir atasözüdür.

İnsanoğlu Çiğ Süt Emmiş Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

“İnsanlardan her zaman tam bir dürüstlük beklenmez” manasına gelen bir atasözüdür.

İnsan, nefsi gereği çok değişken bir varlıktır. Şartlara, olaylara, kişilere ve zamana göre değişik hal ve tavır içinde olabilir. Bir insandan her zaman doğruluk beklemek, yanılgıya götürür. Çünkü insan doğası gereği farklı davranışlar sergileyebilir. Hata yapmak, sadece insanlara mahsus bir davranış şeklidir. Bunun içindir ki, her insandan aynı dürüstlük ve doğruluk beklenemez.

İnsanoğlu Çiğ Süt Emmiş Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Emel, insanoğlu çiğ süt emmiştir diyerek, ev kalabalık olunca çantasını dolaba sakladı.

- Mağazada gezerken, insanoğlu çiğ süt emmiştir diye cüzdanını sıkı sıkı tuttu.

- Pınar, onu savunmayan arkadaşını kastederek, insanoğlu çiğ süt emmiştir dedi.