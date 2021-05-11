İnsan Nedir? İnsan Tanımı Ve Tdk Sözlük Anlamı

İnsan kelimesi anlamı ve Türk Dil Kurumu sözlüklerindeki karşılığı merak edilen bir kelimedir. Özellikle insan kelimesinin doğru yazılışı, anlamı ve kökeninin bilinmesi cümle içerisinde kullanılması bakımından çok önemlidir.

İnsan Nedir?

İnsan kelimesi Arapça insan kelimesinden türemiş bir kelimedir. Anlam olarak beşer ve insan topluluğu manasına gelmektedir. Bunlar dışında insan türünü ifade etmekte olan bu kelime bütün erkek ve dişi ferdine verilen bir isimdir.

İnsan kelimesi günlük hayatta çok sık karşılaştığımız bir kelimedir. Pek çoğumuz ise sözlük anlamını ve kökenini bilememektedir. Kelimelerin anlamlarını bilmek dilimizi doğru kullanmak açısından çok önemlidir. İnsan kelimesi dilimize Arapça dilinden girmiştir Türk Dil Kurumu sözlüklerine ise anlamı birkaç farklı şekilde belirtilmiştir.

İnsan Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu sözlüklerinde dilimizde kullanılan kelimelerin anlamları mevcuttur. İnsan kelimesinin anlamını da sözlüklerden öğrenebilirsiniz. Türk Dil Kurumunda insan kelimesinin bir kaç farklı anlamı yer almaktadır. Buna göre insan kelimesinin sözlük anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:

- Bir kültür içerisinde ve toplum halinde yalayan, düşünme, konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları değiştirebilen ve bulguları biçimlendirebilen canlı

- Ademoğlu, adem evladı

- Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli kişi

İnsan kelimesinin anlamı öğrenildikten sonra cümle içerisinde doğru bir şekilde kullanabilmek mümkündür. İnsan kelimesi cümle içerisinde örneğini şu şekilde verebiliriz:

- İnsan o yaşta hiç düşünmeden bunları yapabilir.