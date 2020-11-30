İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bölümün eğitim programında iş sağlığı, belge yönetimi ve iş güvenliği gibi birçok ders bulunmaktadır. Seçmeli dersler arasında ise İngilizce, Almanca, Rusça ve İspanyolca gibi Avrupa dilleri yer alıyor. Bu bölümden mezun olanların uluslararası şirketlerde çalışabilmesi için en az bir yabancı dil bilmesi gerekiyor. Erasmus ile yurt dışına gidenlerin ve İngilizcenin yanında bir yabancı dil daha bilenlerin iş bulma şansı oldukça yüksektir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

İnsan Kaynakları Yönetimi ülkemizde hem ön lisans hem de lisans programında okunabilen bir bölümdür. Üniversitelerin başarı sıralaması ve taban puanına göre öğrenciler ön lisans ya da lisans programlarına kayıt olabilir. Öğrenciler son eğitim döneminde şirketlerin İK departmanlarında staj yapmak zorundadır. Staj süresi toplam 30 gündür.

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

Şirketlerin yönetim kadrosunda yer alan İnsan Kaynakları, çalıştıkları firmaların idari işlerinden sorumludur.

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünün amacı öz geçmiş değerlendirme ve işe alım süreçlerini koordineli bir şekilde yönetecek insan kaynakları uzmanı yetiştirmektir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Mezunu Ne İş Yapar?

Çalıştıkları şirketlerin mali ve idari hedeflerini tutturması için haftalık ve aylık faaliyet raporları hazırlar. Firmaların ihtiyaç duyduğu personellerin işe alınmasını sağlar. İş ilanlarının nerelerde yayınlanacağına karar verir. Bağlı bulunduğu şirkete gelen öz geçmişleri okuyup işe başvuranlara olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapar. Çok aşamalı iş başvurularında ise adaylarla yüz yüze görüşür ve kimin işe alınacağına karar verir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Kaç Yıllıktır?

Türkiye'deki üniversitelerin birçoğunda İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. Bölümü 2 yıllık okumak isteyenler ise üniversitelerin ön lisans programına kayıt yaptırmalıdır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Okumak İçin Ne Gereklidir?

Diğer bölümlerde olduğu gibi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünden mezun olmak için de zorunlu stajların gün eksiği olmadan tamamlanması gerekiyor. 120 AKTS kredisini dolduran öğrenciler İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans ya da Ön Lisans diplomasını almaya hak kazanır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Öğretimi İngilizce midir?

Ülkemizde İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünün Türkçe ve İngilizce olduğu üniversiteler bulunmaktadır. Öğretim dili İngilizce olan üniversiteler şunlardır:

Yeditepe Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi

Girne Amerikan Üniversitesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi

İnsan Kaynakları Yönetimi Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

İnsan Kaynakları Yönetimi Eşit Ağırlık puan türü ile öğrenci almaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Dönem Dersleri

İşletme ve Ekonomi İçin Matematik

İnsan Kaynakları Yönetimi

Genel Ekonomi

Hukukun Temel Kavramları

Davranış Bilimlerine Giriş

2.Dönem Dersleri

Eğitim Geliştirme ve Kariyer Yönetimi

Küresel Siyasete Giriş

İletişim Bilgisi

Yönetim ve Organizasyon

Muhasebe İlkeleri I - II

3.Dönem Dersleri

Ücret ve Ödül Yönetimi

İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme

İstatistik

Çalışma Psikolojisi

İşe Alım ve Eğitim Süreçleri

4.Dönem Dersleri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Belge Yönetimi ve Ofis Uygulamaları

Performans Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde yer alan seçmeli dersler şunlardır:

Kurumsal Yönetim

Temel İngilizce

Pazarlama İlkeleri

Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bölümden mezun olan organizasyon firmalarında ve uluslararası şirketlerde ''İnsan Kaynakları Sorumlusu', ''İşe Alım Uzmanı'' ve ''İnsan Kaynakları Müdürü'' olarak çalışabilir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışma Alanları Nelerdir?

İnsan Kaynaklarının ön lisans ya da lisans programından mezun olanların çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir.

-Üniversitelerin Öğrenci İşleri sorumlusu.

-İhracat ve İthalat Şirketlerinde işe alım uzmanı.

- Mağazalarda oganizasyonel gelişim müdürü.

- Turizm şirketlerinde insan kaynakları sorumlusu.

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Kayseri Üniversitesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Gümüşhane Üniversitesi