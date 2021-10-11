İnsan Hücresi Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? İnsan Hücresi Yapısı, Organelleri Ve Görevleri

Hürriyet Arama ×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İngiliz basını yazdı... Çok konuşulacak aşı iddiasıİngiliz basını yazdı... Çok konuşulacak aşı iddiası!#Kovid Aşısı
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Musleradan inanılmaz hata Yediği gol olay oldu... Messi şut bile atmadı...Muslera'dan inanılmaz hata! Yediği gol olay oldu... Messi şut bile atmadı...#Muslera
Servid devrildi, 5 öğrenci öldü Acı detay: Kazadan kurtuldu, haber verdiServid devrildi, 5 öğrenci öldü! Acı detay: Kazadan kurtuldu, haber verdi#Afyonkarahisar
Dekardan 25 bin TL kazanıyor Hobi olarak başlamıştı... Şimdi Avrupa’ya ihraç ediyorDekardan 25 bin TL kazanıyor! Hobi olarak başlamıştı... Şimdi Avrupa’ya ihraç ediyor#Kurt Üzümü
Dizi kameramanını Serkan Topalın korkunç sonu İşte istenen cezaDizi kameramanını Serkan Topal'ın korkunç sonu! İşte istenen ceza#Bursa
9 yıllık dava sonuçlandı Sahte estetikçi skandalında şaşkına çeviren savunma9 yıllık dava sonuçlandı! Sahte estetikçi skandalında şaşkına çeviren savunma#Sahte Estetikçi
9 şehirde pandemiyle birlikte talep yağdı... Vergisi yok, arsası yok9 şehirde pandemiyle birlikte talep yağdı... Vergisi yok, arsası yok!#Tiny House
Demet Akalının sözleri Gülben Ergeni kızdırdı... Yanıt gecikmediDemet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı... Yanıt gecikmedi!#Demet Akalın
Senayı öldürdü, üzerinden nor çıktı Vahşetin sır perdesi aralandıSena'yı öldürdü, üzerinden nor çıktı! Vahşetin sır perdesi aralandı#İzmir
Müsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştıMüsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştı #Balıkçılık
Anneden onay çıktı Bilge Öztürkün 22 yaş küçük aşkı...Anneden onay çıktı! Bilge Öztürk'ün 22 yaş küçük aşkı...#Bilge Öztürk
Sahnede büyük şok Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldüSahnede büyük şok! Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldü#Rusya
Sezer Öztürk kayıplara karıştı Flaş gelişme: Dikkat çeken HTS detayıSezer Öztürk kayıplara karıştı! Flaş gelişme: Dikkat çeken HTS detayı#Sezer Öztürk
Yüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etki korkusu Yüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etki korkusu !#Kovid Aşısı
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

İnsan Hücresi Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? İnsan Hücresi Yapısı, Organelleri Ve Görevleri

#İnsan Hücresi
İnsan Hücresi Nedir Ve Özellikleri Nelerdir İnsan Hücresi Yapısı, Organelleri Ve Görevleri

İnsan vücudunun içerisinde çok sayıda hücre yer almaktadır. Hayatın temelinde de bu hücreler yer almaktadır. Hücrelerin ana kısımları ve özellikleri fazlasıyla merak edilmektedir. Sizin için insan hücresinin ne olduğunu, özelliklerini, bu hücrelerin organellerini ve yapısını derledik.

Haberin Devamı

 Hücre, insan vücudunun en küçük olan yapı taşını ifade etmektedir. Pek çok hayati durumun gerçekleşmesinde oldukça önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle hücre konusu insanlar tarafından en çok merak edilen konulardan bir tanesidir.

 İnsan Hücresi Nedir?

 İnsanların, bitkilerin, hayvanların ve kimi tek hücreli canlıların hücrelerinin yapısı ökaryot hücre olmaktadır. Bütün canlılarda mevcut halde bulunan hücrelerde sitoplazma, hücre zarı ile beraber DNA bulunmaktadır. DNA ise canlıların genetik yapılı materyalinin ismini ifade etmektedir. Bütün genetik şifreler DNA içinde yer almaktadır. Hücreler genel olarak iki kısma ayrılmaktadır.

 Bunlar; ökaryot hücreler ve prokaryot hücrelerdir. Ökaryot hücrelerin içinde, hücrenin beyni şeklinde ifade edilen - bir tane çekirdek bulunmaktadır. Bu hücreler hayvanlarla bitkilerin temel yapı taşıdır. Prokaryot hücrelerde ise herhangi bir çekirdek bulunmamaktadır. Bununla beraber organelleri de zar ile kaplı değildir. Bahsedilen hücreler, tek hücreli olan canlıların hücre şekilleridir. Örnek verilirse, bakteriler prokaryot hücre yapısına sahiptirler.

 İnsan Vücudundaki Hücrelerin Yapısı Nasıldır?

Haberin Devamı

 İnsan vücudunun içerisinde yaklaşık olarak 200 farklı hücre çeşidi bulunmaktadır. Bu hücre çeşitlerinden birkaç tanesi ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Kırmızı kan hücreleri ya da eritrositler

Deri hücreleri

Nöronlar ya da sinir hücreleri

Yağ hücreleri

İnsanlar çok hücreli olan ve karmaşık yapılı organizmalardır. Vücuttaki hücreler ise profesyoneldir. Bu durum, her bir hücre çeşidinin kendisine özgü ve özel bir fonksiyonu yerine getirdiği manasına gelmektedir. Bu sebeple, vücuttaki 200 farklı hücre çeşidinin ayrı bir yapısı, boyutu, biçimi ve işlevi mevcuttur. Bundan dolayı farklı organelleri içermektedir.

 İnsan Hücresinde Bulunan Organeller Nelerdir?

 Hücreler genellikle üç bölümden meydana gelmektedir. Hücre; hücre zarından, sitoplazmadan ve hücre duvarından oluşan bir yapıdır. Hücre zarı hücreleri dış etkenlere karşı korumakla görevlidir. Bu sayede esnek bir yapısı mevcut olmaktadır. Hücre zarı aracılığı ile hücreye esas şekli verilmektedir. Canlı olan hücre zarı hücrenin dış etkenlere karşı korunmasında öncülük etmektedir. Hücre zarı aynı zamanda hücrenin madde alışverişini kontrol eden bir yapıdır. Hücre zarı esas olarak hücrenin dağılmasını engellemektedir. Hücre duvarı hücre zarının çevresini sarmaktadır. Hücre duvarı geçirgen bir özelliğe sahip olmasının yanı sıra cansız bir yapıyı da bünyesinde bulundurmaktadır. Yumurta akı kıvamında bulunan sitoplazma hücre zarı ile birlikte çekirdek arasını doldurmaktadır. Sitoplazmanın büyük bir bölümü su içermektedir. Sitoplazma saydam olmakla birlikte oldukça akışkandır. Hücre organelleri; ribozom, lizozom, endoplazmik retikulum, kloroplast, mitokondri, sentrozom, koful ve golgi aygıtı şeklinde sıralanabilmektedir.

 İnsan Hücresinin Temel Özellikleri Nelerdir?

Haberin Devamı

 Hücrenin temel bölümlerinin birtakım özelliklerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Sitoplazma hücre içerisindeki endoplazmik retikulum maddelerinin depolanabilmesini ve sentezlenebilmesini sağlamaktadır. Golgi cisimciği ise salgı maddelerinin üretilmesine yardımcı olan sitoplazma kesecikler biçiminde paketleme işleminde görevli olarak bilinmektedir. Hücrede yer alan koful da depolama işlevine sahip olmaktadır.

 Sentrozom genellikle hücrelerin bölünmesi konusunda önemli bir görev almaktadır. Mitokondri ise besin ve oksijen yakarak vücut için gerekli olan enerjiyi sağlamaktadır. Esasen yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştiği bütün yapılara organel adı verilmektedir. Her bir organel içerisinde farklı görevler yer almaktadır. Hücredeki sitoplazmanın içindeyse yağ, karbonhidrat, protein ve mineral bulunmaktadır. Bununla birlikte enzimler ve hormonlar da yer almaktadır. Hücrelerin ana görevlerinin de bilinmesi gerekmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İnsan Hücresi