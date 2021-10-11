İnsan Hücresi Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? İnsan Hücresi Yapısı, Organelleri Ve Görevleri

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Hücre, insan vücudunun en küçük olan yapı taşını ifade etmektedir. Pek çok hayati durumun gerçekleşmesinde oldukça önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle hücre konusu insanlar tarafından en çok merak edilen konulardan bir tanesidir.

İnsan Hücresi Nedir?

İnsanların, bitkilerin, hayvanların ve kimi tek hücreli canlıların hücrelerinin yapısı ökaryot hücre olmaktadır. Bütün canlılarda mevcut halde bulunan hücrelerde sitoplazma, hücre zarı ile beraber DNA bulunmaktadır. DNA ise canlıların genetik yapılı materyalinin ismini ifade etmektedir. Bütün genetik şifreler DNA içinde yer almaktadır. Hücreler genel olarak iki kısma ayrılmaktadır.

Bunlar; ökaryot hücreler ve prokaryot hücrelerdir. Ökaryot hücrelerin içinde, hücrenin beyni şeklinde ifade edilen - bir tane çekirdek bulunmaktadır. Bu hücreler hayvanlarla bitkilerin temel yapı taşıdır. Prokaryot hücrelerde ise herhangi bir çekirdek bulunmamaktadır. Bununla beraber organelleri de zar ile kaplı değildir. Bahsedilen hücreler, tek hücreli olan canlıların hücre şekilleridir. Örnek verilirse, bakteriler prokaryot hücre yapısına sahiptirler.

İnsan Vücudundaki Hücrelerin Yapısı Nasıldır?

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İnsan vücudunun içerisinde yaklaşık olarak 200 farklı hücre çeşidi bulunmaktadır. Bu hücre çeşitlerinden birkaç tanesi ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Kırmızı kan hücreleri ya da eritrositler

Deri hücreleri

Nöronlar ya da sinir hücreleri

Yağ hücreleri

İnsanlar çok hücreli olan ve karmaşık yapılı organizmalardır. Vücuttaki hücreler ise profesyoneldir. Bu durum, her bir hücre çeşidinin kendisine özgü ve özel bir fonksiyonu yerine getirdiği manasına gelmektedir. Bu sebeple, vücuttaki 200 farklı hücre çeşidinin ayrı bir yapısı, boyutu, biçimi ve işlevi mevcuttur. Bundan dolayı farklı organelleri içermektedir.

İnsan Hücresinde Bulunan Organeller Nelerdir?

Hücreler genellikle üç bölümden meydana gelmektedir. Hücre; hücre zarından, sitoplazmadan ve hücre duvarından oluşan bir yapıdır. Hücre zarı hücreleri dış etkenlere karşı korumakla görevlidir. Bu sayede esnek bir yapısı mevcut olmaktadır. Hücre zarı aracılığı ile hücreye esas şekli verilmektedir. Canlı olan hücre zarı hücrenin dış etkenlere karşı korunmasında öncülük etmektedir. Hücre zarı aynı zamanda hücrenin madde alışverişini kontrol eden bir yapıdır. Hücre zarı esas olarak hücrenin dağılmasını engellemektedir. Hücre duvarı hücre zarının çevresini sarmaktadır. Hücre duvarı geçirgen bir özelliğe sahip olmasının yanı sıra cansız bir yapıyı da bünyesinde bulundurmaktadır. Yumurta akı kıvamında bulunan sitoplazma hücre zarı ile birlikte çekirdek arasını doldurmaktadır. Sitoplazmanın büyük bir bölümü su içermektedir. Sitoplazma saydam olmakla birlikte oldukça akışkandır. Hücre organelleri; ribozom, lizozom, endoplazmik retikulum, kloroplast, mitokondri, sentrozom, koful ve golgi aygıtı şeklinde sıralanabilmektedir.

İnsan Hücresinin Temel Özellikleri Nelerdir?

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Hücrenin temel bölümlerinin birtakım özelliklerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Sitoplazma hücre içerisindeki endoplazmik retikulum maddelerinin depolanabilmesini ve sentezlenebilmesini sağlamaktadır. Golgi cisimciği ise salgı maddelerinin üretilmesine yardımcı olan sitoplazma kesecikler biçiminde paketleme işleminde görevli olarak bilinmektedir. Hücrede yer alan koful da depolama işlevine sahip olmaktadır.

Sentrozom genellikle hücrelerin bölünmesi konusunda önemli bir görev almaktadır. Mitokondri ise besin ve oksijen yakarak vücut için gerekli olan enerjiyi sağlamaktadır. Esasen yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştiği bütün yapılara organel adı verilmektedir. Her bir organel içerisinde farklı görevler yer almaktadır. Hücredeki sitoplazmanın içindeyse yağ, karbonhidrat, protein ve mineral bulunmaktadır. Bununla birlikte enzimler ve hormonlar da yer almaktadır. Hücrelerin ana görevlerinin de bilinmesi gerekmektedir.