İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi nedir ve ne zaman kabul edildi? İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi tarihi hakkında bilgi

Dönemin ABD başkanı Franklin D. Roosevelt'in eşi Eleanor Roosevelt, bildirinin hazırlanmasında ve kabul edilmesinde etkili olmuştur. Orijinal adı ''Universal Declaration of Human Rights'' olan 46 ülke tarafından imzalandı.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Nedir ve Ne Zaman Kabul Edildi?

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, ırk, dil, din ayrımı gözetmeksizin dünya üzerindeki bütün insanların temel haklarını beyaz eden bir bildiridir. 10 Aralık 1948 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edildi. Kurula 56 ülke katıldı ve bu ülkelerden 48'i bildirgeye olumlu oy verdi. Sovyetler Birliği, Lübnan, Çekoslavakya, Suudi Arabistan ve Ukrayna çekimser oy kullandı.

Not: Türkiye de kurula katılan ve bildirgeye olumlu oy veren ülkeler arasında yer almaktadır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Tarihi Hakkında Bilgi

6 yıl süren (1939 - 1945) 2. Dünya savaşında 60 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan yaralandı ve evsiz kaldı. Kullanılan kimyasal bombalardan dolayı birçok salgın hastalık ortaya çıktı. Birçok savaş suçunun işlendiği 2. Dünya savaşı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin imzalanmasında etkili olmuştur. Bu nedenle savaş bittikten 3 yıl sonra sivillerin haklarını korumaya yönelik hazırlanan bildirge kabul edildi. 300'den fazla dile çevrilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi üzerine yüzlerce makale ve inceleme yazısı kaleme alındı.

Bildirinin bu kadar önemli olmasının en büyük nedeni belli bir bölge ya da ülkeyi değil tüm dünyayı kapsamasıdır. İlk maddesinde tüm insanların özgür ve eşit olduğu yazılıdır. Hiçbir millet başka bir milletten üstün değildir. Bu maddenin yazılmasında 2. Dünya savaşı esnasında Nazilerin kurduğu toplama kamplarının etkisi büyüktür. Alman ırkının diğer ırklardan üstün olduğunu savunan Nazi ideolojisinin yerine tüm insanları eşit kabul eden bu ilke, bildirgenin ilk maddesi olmuştur.

Bildirgede köle ticareti ve işkence yasaklanmıştır. Uluslararası hukukta işkence yapmak ve birini köle olarak alıp satmak en büyük suçlardan biri kabul edilmiştir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi aynı zamanda demokratik bir beyannamedir. Herkes yasalar önünde eşittir ve herkesin avukat tutma, kendini savunma hakkı vardır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edildiği yılda geniş yankı uyandırmıştır. Yüzlerce gazetede ilk sayfadan haberi yapılmıştır. Her yıl, bildirgenin kabul edildiği tarih olan 10 Aralıkta Uluslararası İnsan Hakları Günü kutlanır.