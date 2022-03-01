İnşallah nasıl yazılır? İnşallah kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı

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İnşallah kelimesi yoğun bir şekilde kullanılan kelimelerden biridir. Bazı bölgelerde bu kelime hemen hemen her cümlede kullanılabiliyor. İnşallah kelimesinin doğru yazılışı inşallah şeklindedir. Bu yazılışının dışındaki tüm yazım şekilleri yanlış olarak kabul edilmektedir.

İnşallah Nasıl Yazılır?

İnşallah kelimesinin en doğru yazım şekli inşallah olarak ifade ediliyor. Bu şeklin dışındaki yazılışları yanlış yazım olarak değerlendiriliyor. İnşallah kelimesi oldukça fazla kullanılan bir kelimedir. Bu yüzden doğru olarak yazılması da son derece önemlidir.

İnşallah Kelimesinin TDK'ye Göre Doğru Yazılışı

İnşallah kelimesi TDK verilerine göre inşallah şeklinde yazılmaktadır. Bu yazılışının dışındaki yazım türleri yanlış yazım olarak bildiriliyor. İnşallah kelimesi sıkça karşılaşılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelimenin TDK'ye göre doğru yazılışı inşallah seklindedir. Bazı bölgelerde bu kelime inş Allah şeklinde yanlış yazılmaktadır. Kelimenin en doğru yazım şekli inşallah olarak belirtilmektedir. TDK bu kelimenin doğru yazılışını inşallah olarak bildirmektedir. Diğer yazım şekillerini yanlış kabul etmektedir.