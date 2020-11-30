İnşaat Teknolojisi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

İnşaat teknolojisi bölümü, çeşitli inşaatlarda mühendislerin ve mimarların verdiği işlerin projeye uygun olup olmadığını denetleyen kişileri yetiştirmektedir.

İnşaat Teknolojisi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

İnşaat teknolojisi bölümünde inşaat sektörü ile ilgili eğitimler verilir. Bu bölümde verilen ön lisans eğitiminin ardından inşaat teknikerleri mezun olur. Bu inşaat teknikerleri de inşaatlardaki proje takibi ve denetlenmesini yaparlar.

İnşaat Teknolojisi Nedir?

İnşaat teknolojisi, inşaatlarda meydana gelen her türlü çalışmada etkin olunmasını sağlar. Özellikle de inşaat projelerinin tüm takibi de itinalı bir şekilde yapılabilir.

İnşaat Teknolojisi Bölümünün Amacı Nedir?

Üniversitelerdeki inşaat teknolojisi bölümü bu alanda çalışacak bilgili ve donanımlı inşaat teknikerlerini yetiştirir. Bu bölümde verilen eğitimler genel inşaat bilgilerini kapsamaktadır. Aynı zamanda bu bölümden mezun olan kişiler mimar ve mühendislere yardımcı olmaktalar. İnşaat teknolojisi bölümü inşaat sektörüne deneyimli ve bilgili elemanlar yetiştirir.

​​​​​​​İnşaat Teknolojisi Mezunu Ne İş Yapar?

Üniversitelerdeki inşaat teknolojisi mezunları inşaat sektöründe çalışırlar. Aynı zamanda bu bölümden mezun olan kişiler inşaat şirketlerinde ve mimari firmalarda görev alırlar. Kendi alanları doğrultusunda çalışmalar yapan inşaat teknikerleri bu alanda iş takibinde bulunurlar.

​​​​​​​İnşaat Teknolojisi Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerde yer alan inşaat teknolojisi bölümünde iki yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. Buradan mezun olan kişiler "İnşaat Teknolojisi Önlisans Diplomasını" alırlar. Bu bölümü başarı ile bitiren kişiler aynı zamanda 4 yıllık lisans bölümlerine de geçiş yapabilirler. Bunun yanı sıra inşaat teknolojisi öğrencilerinin Dikey Geçiş Sınavında da başarılı olmaları mümkün.

​​​​​​​İnşaat Teknolojisi Okumak İçin Ne Gereklidir?

İnşaat teknolojisi bölümünde eğitim görmek isteyen kişiler disiplinli ve sorumluluk sahibi olmalılar. Araştırmaya meraklı olan kişilerin aynı zamanda doğru planlama ve organizasyon yapabilme yeteneklerinin de olması gerekir. Tün bu bilgiler doğrultusunda inşaat teknolojisi bölümünde eğitim görülebilir.

​​​​​​​İnşaat Teknolojisi Öğretimi İngilizce midir?

Üniversitelerdeki inşaat teknolojisi bölümünün öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra her üniversitede olduğu gibi bu bölümde de öğrencilere basit düzeyde İngilizce eğitimi verilmektedir.

​​​​​​​İnşaat Teknolojisi Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

İnşaat teknolojisi bölümü temel yeterlilik testi yani TYT ile öğrenci almaktadır. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin üniversite sınavında Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri sorularını çözmeleri gerekir. Bu sorular çözüldükten sonra iyi bir puan alınarak tercih yapılabilir.

​​​​​​​İnşaat Teknolojisi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitelerdeki inşaat teknolojisi bölümünde Matematik, teknik resim, çevre koruma, mekanik ve statik ile mukavemet gibi dersler verilmektedir. Aynı zamanda bu bölümdeki öğrenciler zemin mekaniği, betonarme, şantiye organizasyonu, yapı statiği ve işletme yönetimi gibi derslerden sorumlu olurlar.

​​​​​​​İnşaat Teknolojisi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

İnşaat teknolojisi bölümünün iş olanakları oldukça fazladır. Bu bölümden mezun olan kişiler mimarlara ve mühendislere de yardımcı olurlar. Bu kişiler projelerin plana uygun olup olmadığını da kontrol edebilirler.

Nerelerde İş Bulabilir Ve Çalışabilirler?

İnşaat teknolojisi bölümünü bitiren kişiler bu alanda iş bulur ve çalışırlar. İnşaat teknolojisi teknikeri projelerde yar alan mimarlara ve mühendislere yardımcı olurlar. Aynı zamanda bu kişiler projenin plana uygun olup olmadığını da kontrol edebilirler. Ayrıca şantiyedeki kontrolü de sağlarlar. İnşaat teknikerleri malzemeler hesaplamalarını da doğru bir şekilde yapmaya özen gösterirler. Bunun yanı sıra bina tasarımı görevini de uygun şekilde yerine getirirler.

​​​​​​​İnşaat Teknolojisi Çalışma Alanları Nelerdir?

İnşaat teknolojisi bölümünden mezun olan kişiler inşaat şirketlerinde çalışabilirler. Bunun yanı sıra inşaat teknikerleri mimari denetim ve dekorasyon firmalarında da görev alabilirler. Bu şekilde kendi alanlarında çalışma imkanı bulurlar. İnşaat teknikerleri için oldukça fazla çalışma alanı bulunmaktadır.

​​​​​​​İnşaat Teknolojisi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İnşaat teknolojisi bölümü olan üniversiteler arasında İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi yer almaktadır. Bu bölümde okumak isteyen kişiler Akdeniz Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Antalya Bilim üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesini de rahatlıkla tercih edebilirler.