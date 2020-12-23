İnşaat Teknikeri nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? İnşaat Teknikeri olma şartları, maaşları ve iş imkanları

İnşaat teknikleri, inşaat projelerinde mühendisler ve proje müdürlerine yardım eden kişiler olmaktadır.

İnşaat Teknikeri Nedir?

Bütün inşaat projelerinde çalışabilen inşaat teknikerleri, inşaat için gerekli malzemelerin maliyet hesaplamalarını yapmak ve tedariklerini yapmaktadırlar. Proje alanlarını denetleyen teknikerler aynı zamanda müşterilere proje ile ilgili bilgileri de aktarırlar.

İnşaat Teknikeri Ne İş Yapar?

İnşaat teknikerleri inşaat projelerinin başlangıcından itibaren bütün aşamalarında görev alırlar. Maliyet hesaplamalarından, personelin yönetimine; müşterilerin bilgilendirilmesi den proje sahasının düzenlemesine kadar birçok alanda görevlerini yerine getirmektedir.

İnşaat teknikerlerinin çalışma ortamları son derece zorlu olmaktadır. İnşaat alanları tozlu, kirli ve düzensiz olmaktadır. Ayrıca bu ortam ciddi güvenlik riskleri taşıyan ortamlar olmaktadır. Mimar ve mühendislere, inşaat işçileri arasında köprü kurduğu için büro ortamında da çalışma süreleri bulunmaktadır. Bu süreler genellikle proje aşamasında ki inşaatlarda daha uzun olmaktadır. Ancak inşaat yapıma başladığında bütün mesai saatlerini şantiyede geçirirler.

İnşaat Teknikeri Nasıl Olunur?

İnşaat teknikeri olmak için gerekli ilk şart, üniversite programları içerisinde bulunan inşaat teknolojisi bölümünden mezun olmak bulunmaktadır. Öğrenimin tamamlanmasından sonra ise mezunları zorunlu staj dönemi beklemektedir.

İnşaat Teknikeri Olma Şartları Nelerdir?

İnşaat teknikeri olmak isteyenler mutlaka inşaat teknolojileri bölümünden mezun olmalıdır.

Kariyer hedeflerinde inşaat teknikerliği olan kişilerde ayrıca bulunması gereken özellikler şunlar olmaktadır:

Matematik ve sayısal derslerde başarılı olmaları

İnsanlarla iletişimi gelişmiş olmalı,

İkna kabiliyeti yüksek olmalı,

Ekip çalışmasına yatkın olmalı,

Fiziksel olarak güçlü olmalı,

Herhangi bir fiziksel probleminin bulunmaması,

İnşaat Teknikeri Görevleri Nelerdir?

İnşaat teknikerleri için tanımlanmış olan görev ve sorumluluklar şunlar olmaktadır:

Mimar, inşaat mühendisi ve proje müdürlerine destek sağlamak,

Proje alanında ki çalışmaları yakın takip etmek ve denetimini sağlamak,

İnşaat için gerekli olan malzemeleri doğru bir şekilde belirlemek, malzemelerin maliyet hesaplamalarını yapmak ve temini için gerekli işlemleri gerçekleştirmek,

Yüklenici firma ile ilgili bütün prosedürü takip etmek,

İnşaatların güvenli bir şekilde devam etmesini sağlarlar,

İnşaat alanında çalışan kişilerin yönetimi de yine inşaat teknikerlerinin görev alanları içerisinde yer almaktadır.

Yapı planlarının oluşturmasına destek olurlar,

İnşaat içerisindeki yolların ve enerji kaynaklarının düzenlenmesini ve kullanılmasını sağlamak,

İş gücü ve ekipmanların maliyet hesaplarını yapmak,

Proje ile ilgili toplantılara katılmak,

Proje sahasında güvenlik ile ilgili önlemleri almak ve denetlemek,

Mevzuatta olan değişikleri yakından takip etmek,

Meslekle ilgili gelişmeleri yakından takip etmek,

Yapılacak olan projelerin metraj ve keşif sorumlusu olmaktadırlar,

İnşaatta çalışacak işçilerin miktarını ve uzmanlık alanlarını da yine inşaat teknikerleri belirlemektedir,

Projenin gelişi ile ilgili olarak üstlerine gerekli raporları sunma,

İnşaat Teknikeri Maaşları Ne Kadardır?

İnşaat projelerinin birçok alanından sorumlu olan inşaat teknikerlerinin aylık gelirleri proje bazında değişiklik göstermekle birlikte, ortalama maaşları 4000 Türk Lirası olmaktadır.

İnşaat Teknikeri İçin İş İmkanları Nelerdir?

İnşaat teknikerleri projedeki mimar ve mühendislere destek olurken aynı zamanda projenin plana uygun ilerlemesinden de sorumlu olmaktadır.

Bu pozisyonda olanlar genellikle özel sektörü tercih etmektedirler. Bu sektörde teknik ara eleman olarak görev almaktadırlar. Kamu kadrolarında çalışmak isteyenlerin ise bu pozisyonlara yerleşebilmeleri son derece zor

Bu sebeple inşaat teknikerlerinin kariyerlerini oluşturabilecekleri alanlar şunlar olmaktadır:

İnşaat şirketleri

Mimari denetim şirketleri

Dekorasyon şirketleri

Belediyeler

Devlet kadroları