İnşaat Mühendisi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? İnşaat Mühendisi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Günümüzde inşaat sektörü, yükselişte olan sektörlerden biridir. Bu nedenle inşaat mühendisliği, çalışma alanı en geniş olan mühendislik türlerinden biri olarak görülüyor.. Yeni mezunlar için hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde çalışma imkanı bulunuyor. Mühendisler şantiye dışında, fabrika, üretim tesisleri ve kamu kuruluşlarında sözleşmeli mühendis olarak da çalışabilirler. .

İnşaat Mühendisi Nedir?

Bina, köprü ve baraj gibi kamu yararına olan yapıların tasarım ve inşa aşamalarında aktif olarak görev alan mühendislere, inşaat mühendisi denir. İnşaat mühendisleri çeşitli projelerde elektrik ve makine mühendisleri ile birlikte çalışır.

İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar?

1- Mimarlar ile birlikte binaların tasarımında görev alır.

2- Yapıların güvenliğini denetler. Güvenlik riski taşıyan binaları yetkili kurumlara bildirir.

3- Havaalanı, köprü ve yol projelerinde çalışır.

4- Yeni yapıların hızlı, ucuz ve güvenli bir şekilde inşa edilmesini sağlar.

5- Makine mühendisleri ile birlikte inşaat alanlarında kullanılabilecek yeni aletler ve makineler tasarlar.

6- Yeni arıtma sistemleri ve tüneller inşa ederler.

7- Köprülerin bakım ve onarımını yaparlar.

İnşaat Mühendisi Nasıl Olunur?

İnşaat mühendisi olabilmek için liselerin sayısal ya da eşit ağırlık bölümünden mezun olmak gerekiyor. Daha sonra üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmalı ve zorunlu stajları yapmalıdır. İnşaat mühendislerinin yapmalarının zorunlu olduğu staja ''yapı stajı'' denir. Yapı stajının toplam süresi 30 gündür. İsteyenler bu stajı iki ayrı zaman diliminde 15 + 15 şeklinde yapabilir.

Yüksek inşaat mühendisi olmak isteyenler 4 yıllık mühendislik fakültesinden mezun olduktan sonra 2 yıl yüksek lisans yapmalıdır. Kamu kuruluşlarında müfettiş olarak çalışmak isteyenler ise Kamu Personeli Seçme Sınavına girmelidir.

İnşaat Mühendisi Olma Şartları Nelerdir?

İnşaat mühendisi olmak için mühendislik fakültesinden mezun olmak gerekiyor. Bunun dışında bu mesleği yapmak isteyenlerin takım çalışmasına yatkın olması ve yazılım programlarından en az birkaçını bilmesi gerekmektedir.

İnşaat Mühendisinin Görevleri Nelerdir?

1- Yapıların güvenliğini denetler.

2- Çalışma ortamının iş sağlığına ve güvenliğine uygun olup olmadığını kontrol eder. Riskli yapılar hakkında rapor tutar.

3- Kaçak yapılan binaları tespit eder.

4- İmar yönetmeliğine aykırı bir şekilde inşa edilmiş yapıları yetkili kurumlara bildirir.

5- Kentsel dönüşüm firmalarında yer alır.

6- Binaları depreme dayanıklı olup olmadığını denetler.

7- Bina güçlendirme çalışmalarında görev alır.

İnşaat Mühendisinin Maaşları Ne Kadar?

2020 yılı itibariyle üniversiteden yeni mezun olmuş inşaat mühendislerinin altığı en düşük maaş 2600 ile 3200 TL arasında değişiyor. Bu sektörde 3 - 5 yıl arasında tecrübesi olan inşaat mühendislerinin ortalama maaşları ise 4000 - 5500 TL arasındadır. En yüksek mühendislik maaşları ise 6000 - 7500 TL'dir.

İnşaat Mühendisi İçin İş İmkanları Nelerdir?

İnşaat mühendisleri şantiyelerde ve yapı denetim firmalarında çalışabilir. Fabrika ve üretim tesislerinin inşasında görev alabilirler. İnşaat dışında ofis ortamında denetim mühendisi olarak çalışma imkanları da vardır. Bu alanda kariyer yapmak isteyenler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı da olabilir. Bunun için İGS sınavından 70 ve üzeri puan alınmalıdır.

İnşaat mühendislerinin diğer çalışma alanları ve iş imkanları şu şekilde sıralanabilir:

1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

2- Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

3- Maden Ocakları

4- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü