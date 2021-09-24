İnovasyon Türleri Nelerdir? Düzeyine İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?

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İnovasyon, yeni fikirleri metot, ürün ya da hizmet gibi değer oluşturan çıktılara dönüştürebilme sürecini ifade etmektedir. Bu süreç iki ana basamaktan meydana gelmektedir. İnovasyon sürecini başlatabilmesi açısından önem arz eden birinci basamak, yeni ve yaratıcı olan fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Emek ile yatırım gerektiren ikinci basamaksa meydana getirilen yeni ve yaratıcı düşüncelerin ticarileştirilmesi, diğer bir deyişle katma değer oluşturan ürün, metot ya da hizmetlere dönüştürülmesidir.

İnovasyon Nedir?

İnovasyon günlük dil içerisinde yenilik anlamına gelmektedir. Yeni yaratıcı düşüncelerin ya da buluşların ekonomik alanlara çok daha uygun hale getirilerek uygulanmasına denir. Bir diğer deyiş ile gözle görülür açık gereksinimlerin çözümüne yönelik olan sunulmuş yaratıcı çözümler süreci ifade etmektedir. İnovasyonun tanımı konusunda, global seviyede kabul edilen kaynakların temelinde OECD ile Eurostat'ın beraber yayınını yaptığı Oslo Kılavuzu gelmektedir.

Kılavuzun halen yürürlükteki 2005 sürümünde ise inovasyonun tanımı; yeni ya da büyük oranda değiştirilmiş ürün ya da hizmet ya da sürecin; yeni olan bir pazarlama yönteminin ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda ya da dış ilişkiler içerisinde yeni bir organizasyonel tekniğin uygulanması şeklinde ifade edilmiştir.

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İnovasyon Türleri Nelerdir?

İnovasyon türleri, esas olarak değişimin kapsamına göre beş temel başlık içerisinde toplanmaktadır. Bu başlıklar ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Ürün İnovasyonu

Hizmet İnovasyonu

Pazarlama İnovasyonu

İş Modeli İnovasyonu

Organizasyonel İnovasyon

Kısacası inovasyon, değer katabilen bir yeniliktir. Değer yaratma bölümünü özellikle vurgulamak gerekir ise; her yenilik ya da her buluş inovasyona dönüşmeyebilmektedir. İnovasyon kavramı, patent alınabilmesi, yapılması ve akla gelmesi oldukça zor olan fikirlerin oluşturmuş olduğu bir süreç olarak ifade edilmektedir. İnovasyonun da kendi bünyesinde pek çok türleri ve çeşitli uygulamaları bulunmaktadır.

Düzeyine Göre İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?

İnovasyonun meydana getirmiş olduğu değişimlerin ve farklılıkların derecesine göre inovasyon çeşitleri de radikal, yapısal ve aşamalı inovasyon olarak üç bölüme ayrılmaktadır. Bununla birlikte sadece firmalar için değil bireysel, toplumsal ya da ulusal düzeyde de toplumsal ve bireysel inovasyon olarak çok sayıda sınıflandırmalar yapılmıştır.

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İnovasyonun Özellikleri Nelerdir?

İnovasyon, herhangi bir ülke için sürdürülebilir olan büyüme, toplumsal nitelikteki gönenç veya artan iş imkânları manasına geldiğinden, inovasyon için gerekli olan alanın oluşturulması devletler için ilk öncelik olarak nitelendirilmektedir. Bu da başarı ile çalışan bir mekanizmanın kurulmasını ve etkin olan politikaların tasarlanarak uygulanmasını gerektirmektedir.

İnovasyonda sistem yaklaşımı, gerek bilginin üretilmesi gerekse yayılarak uygulanabilmesi süreçlerini kapsamasından dolayı politikanın odağı, kurumlar arasında yer alan etkileşime dayanmaktadır. ‘Ulusal inovasyon sistemi’ bahsedilen kurumlar tamamını ve aralarında bulunan bilgi, regülasyon ve finansman akışını tanımlayabilen dinamik bir sistemi ifade etmektedir.

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İnovasyonun Önemi Nedir?

İnovatif düşünme ile iş yerleri değişime ve yeniliğe çok daha açık olabilmektedir ve bunun neticesinde yaratıcılığa ve yeni olan fikirlere yatırım yapma cesaretine de sahip hale gelebilmektedir. Yenilikçi fikir, her işte büyümeyi sağlamaktadır. İnovatif fikir kısaca, yeni düşünceler ve problemleri çözmek amacı ile yeni yollar bulmak için yaratıcı sorun çözmeyi esas alan düşünce mekanizmasıdır.

Patente ve buluşa dokunan inovasyon genel olarak radikal inovasyon olarak isimlendirilen yenilikçilik seviyesi yüksek olan inovasyonlardır. Var olan tüm ürün ve süreçlerde de ufak ancak etkisi yüksek olan eklemeler ve değişiklikler ile birlikte inovasyon ve inovatif ürün yakalayabilmek mümkündür. İnovasyonda öne çıkan nokta; dünyada ilk defa yapılması değil de, yapılmış olan yeniliğin kullanıcıya ve tüketiciye değer katması planıdır.