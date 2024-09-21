İnönü Üniversitesi’nde yedili çapraz karaciğer nakli

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İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü’nün dünya tıp tarihine geçecek önemli bir operasyonu ikinci kez gerçekleştirdiğini söyleyen İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, 7 donör ve 7 alıcıdan oluşan yedili çapraz karaciğer nakliyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bu operasyon, dünya tarihinde ikinci kez yapılıyor ve ilki de yine Malatya’da gerçekleştirilmişti. Önümüzdeki 50 yıl içinde dünyanın başka bir yerinde bu büyüklükte bir operasyonun gerçekleştirilmesini mümkün görmüyorum. Şimdiye kadar dünyada 7 tane dörtlü çapraz karaciğer nakli yapıldı bunların hepsi Malatya’da gerçekleştirildi. 3 tane altılı, 3 tane beşli çapraz karaciğer nakli yapıldı. Bunların da hepsi burada gerçekleştirildi. Yedili çapraz karaciğer naklini yine ilk kez biz yapmıştık, bugün tarihi bir gün, ikinci yedili çapraz karaciğer naklini de biz yaptık.”

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Malatya’daki operasyon ekibinin güçlü bir kadrodan oluştuğunu ve dünyanın en iyileri arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, dünya tarihine geçen yedili çapraz karaciğer nakliyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Aynı anda 14 ameliyathanede yürütüldü ve 50 cerrah aktif olarak çalıştı. Anestezistler, hemşireler, yardımcı personel, anestezi ve radyoloji teknisyenleri de dahil edildiğinde, toplamda 120 kişi bu operasyonlarda görev aldı. Böylesi karmaşık operasyonlar için güçlü bir ekip, gelişmiş fiziki olanaklar ve ileri tıbbi teçhizat gerekiyor. Burada inanılmaz bir eğitim potansiyeli var, genç akademisyenler yetişiyor ve her ne kadar bazıları batıya göç etse de güçlü yapımız hiçbir şekilde zayıflamıyor.”

'DÜNYADA ADRES GÖSTERİLİYOR'

Türkiye ve yurt dışından birçok hastanın İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsüne başvurarak sağlıklarına kavuştuklarını vurgulayan Yılmaz, “Bugün sanıyorum ki bu yılın 200’üncü karaciğer naklini yapıyoruz. Şimdiye kadarki yaptığımız çapraz karaciğer nakli sayısı 157. Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kırım ve Yemen gibi ülkelerden gelen hastalar da çapraz karaciğer nakli sayesinde tedavi olma şansı yakalıyor.” ifadelerini kullandı.

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Türkiye ve dünyada çapraz karaciğer nakli ve uyumsuz canlı donörlerle ilgili Malatya’nın adres gösterildiğinin altını çizen Yılmaz, “Ülkemizde ve dünyada karaciğer hastaları için önemli bir bilinç oluştu ve hastalar çapraz karaciğer nakli için Malatya’ya başvurmaya başladı. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü çapraz karaciğer nakil sisteminin şu anda tüm dünyadaki küresel öncüsü diyebiliriz.” şeklinde konuştu.

'NOBEL ÖDÜLLÜ TÜRK PROFESÖRLERİN ALGORİTMASINI KULLANIYORUZ'

Çapraz karaciğer nakillerinin birden fazla bilim dalının iş birliği ile başarılan bir yöntem olduğunu vurgulayan Yılmaz, “ Boston College’den iki bilim insanıyla birlikte çalışıyoruz. Prof Dr Tayfun Sönmez ve Prof Dr Utku Ünver, 2012’de çapraz böbrek nakilleriyle “Ekonomi Alanında Nobel Ödülü” kazanan ekipteki en önemli role sahip ekonomistler. Onların geliştirdiği algoritma sayesinde çoklu çaprazlar söz konusu, çapraz karaciğer nakli gerçekten son derece yenilikçi yaklaşım” dedi.

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Yılmaz, “Bugün de 7 canlı vericili karaciğer nakli içerisinde bir hastamız Kırım’dan başvurdu. Annesiyle birlikte geldi, uzun zamandan beri karaciğer nakli bekleyen bir kız çocuğu, bu çapraz karaciğer nakli sayesinde bir hastamızdan karaciğer grefti bulabildi, annesi de başka bir hastaya karaciğer verdi. Son derece iyi bir sonuç elde edebildik diyebilirim.” dedi.