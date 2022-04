İnkübatör Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Çalışır? İnkübatör Cihazı Neden Kullanılır

Haberin Devamı

İnbüktör kelimesi, dilimizde uzun zamandır varlığını sürdüren ve sık kullandığımız kelimeler arasında yer alır.

İnkübatör Nedir?

Mikroorganizmalar, kültür ortamlarına edildikleri zaman çoğalmalarını sağlamak için belli bir ısı derecesini tutulması gerekir. Bu olaya ise inkübasyon ismi verilir. Bu amaçla kullanılan makinelere ise, inkübatör denir.

İnkübatör, mikrobiyolojide organizmaların büyümesi için gereken nem, optimum sıcaklık ve diğer çevresel koşulları sağlayan kapalı ve yalıtılmış cihazlardır.

İnkübatör Ne İşe Yarar ve Nasıl Çalışır?

İnbükatörler, yapay koşullar altında mikroorganizmaların yetiştirilmesi için gerekli olan hayati bir laboratuvar ekipmanıdır. İnkübatör, sabit sıcaklık her yerinde her zaman aynı olmalıdır. En kötü ihtimalle de -0,5 ya da +0,5 farktan daha çok olmamalıdır. İnkübatör, istenen derecede rahatlıkla ayarlanabilir. Sahip olduğu termostat sayesinde ise, sürekli aynı dereceyi muhafaza eder. Cihaz, kullanılacak amaçla göre ise, soğutmalı, standart, çalkalamalı ya da karbondioksitli gibi farklılık gösterebilir.

İnkübatör Cihazı Neden Kullanılır?

İnbükabatör, mikrobiyoloji laboratuvarlarının olmazsa olmaz cihazları arasında yer alır. Diğer bir adı ile de etüvler, belli bir sıcaklık sağlanarak sterilizasyon, kurutma, mikrop üretme gibi amaçlarda da sıkça kullanılan kullanılır. İnkübasyonun yapıldığı ve sıcaklığı ayarlanabilen çeşitli kabinlerdir. Bu kabinler ise, amaca uygun bir şekilde karbondioksitli, soğutmalı, vakumlu gibi farklı çeşitleri olabilir. Standart inkübatörlere "havalı inkübatör" ismi de verilir. Hassas inkübasyonlar ise inkübatörde değil, su banyosunda da gerçekleştirildiği için su banyosu da bir çeşit inkübatör ortamı oluşturur.

