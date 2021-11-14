İnkılap Nedir, Nasıl Çalışılır? İnkılap Kavramı Aşamaları Nelerdir?

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İnkılap dersi çocuklara ortaokulda verilmeye başlanan bir derstir.



İnkılap Nedir?



İnkılap kelimesinin kökeni Arapçadır ve dilimize Arap dilinden geçmiş bir kelimedir. İnkılap kelimesinin anlamı değişme, değişim, bir durumdan başka bir duruma geçmektir. Türk Hukukuna göre inkılap kelimesinin anlamı, bir devletin sahip olduğu siyasi, sosyal, askeri alanlardaki kurumların devlet eliyle, makul ve ölçülü metotlarla köklü bir biçimde değiştirilerek yenileştirilmesidir.



Kısacası devletin herhangi bir konumunda örnek olarak sosyal, siyasi ya da askeri gibi alanlarda yapılan köklü değişimler anlamına gelmektedir. Bu nedenle de Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı yenilikler inkılap olarak bilinmektedir.



İnkılap Dersinde Çocuklar Hangi Konuları Çalışmalı?



İnkılap tarihi Atatürk’ün yaptığı köklü değişimler ve yenilikler için kullanılmaktadır. Ortaokul döneminden itibaren çocuklara öğretilmeye başlanır ve sınavlarda oldukça çok yer alan bir konudur. İnkılap tarihi Bir Kahraman Doğuyor ile başlamaktadır. Bu konu inkılap tarihini ilk konusudur. Sonrasında ki konular sırası ile Milli Uyanış, Milli Bir Destan, Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye, Demokratikleşme Çabaları, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası. Bu şekilde inkılap tarihi yedi üniteden oluşmaktadır. Çocuklara öğretilen bu yedi ünitenin öğrenciler tarafından bilinmesi gerekir. Hem tarihlerini bilmek amacından hem de sınavlardaki ölçme değerlendirmeleri en iyi şekilde yapmaları için bu konulara çalışmaları gerekmektedir.



İnkılap Dersine Nasıl Çalışılır?



İnkılap tarihi sözel bir derstir ve dersin en iyi şekilde dinlenmesi ve anlaşılması gerekmektedir. Fakat iyi dinlemek ya da iyi anlamak çalışmak anlamına gelmemektedir. İnkılap tarihi unutulmamak için sürekli tekrar edilmesi gereken bir derstir. Bu nedenle de öğrencilerin sık sık konuları dinlemesi okuması gerekmektedir. Konular anlaşıldıkça da öğrencilerin soru çözümleri yaparak kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Sık sık tekrar ve soru çözümleri yaparak inkılap tarihinin unutulması engellenir bu sayede bilgiler ezbere değil öğrenilmiş olur ve hafızada daha kalıcı yere sahip olurlar.



İnkılap Kavramının Gerçekleşme Aşamaları Nelerdir?



İnkılap tarihinin gerçekleşme aşaması üç adettir. İlk aşaması yeni fikirlerin üretildiği, yeni fikirlerin açığa çıkarıldığı ve geliştirildiği aşamadır. İkinci aşama hazırlık aşaması bittikten sonra gelen aşamadır ve ihtilali ifade eder. İhtilal, bir devletin siyasal, toplumsal ve ekonomik yapısını kökünden değiştirmek amacı ile silahlı halk hareketi anlamına gelmektedir. Üçüncü olan ve son aşama ise bozulan, yıkılan düzen yerine bir yenisini kurma aşamasıdır. Bu yeniden kurma aşaması ile inkılap başlamış olur.