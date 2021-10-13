İnkılap ne demek, ne anlama geliyor? İnkılap kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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İnkılap kelimesi değişim ve kökten dönüşüm gerektiren bir durum ve olay için kullanılan yenilik ve yeni düzen anlamlarında kullanılmaktadır.

İnkılap Kelimesi Ne Demektir? İnkılap Kelimesi Ne Anlama Gelmektedir?

İnkılap kelimesi toplum düzen ve sistemlerini daha elverişli ve kullanışlı hale getirmek için yapılan köklü değişimler anlamında kullanılmaktadır. İnkılap kelimesi değişim ve dönüşüm anlamına gelmektedir.

İnkılap Kelimesinin Anlamı Nedir?

İnkılap kelimesi değişmek ve dönüştürmek anlamında kullanılan faaliyetler demektir.

Türk Dil Kurumuna Göre İnkılap Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil kurumuna göre inkılap kelimesinin sözlük anlamı toplum düzenini daha iyi bir hale getirebilmek için yapılan reform, değişiklik ve iyileştirme anlamına gelmektedir.