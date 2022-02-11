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İnka medeniyeti nerede kurulmuştur? Özellikleri nelerdir? İnka uygarlığı ne zaman kuruldu?

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İnka medeniyeti nerede kurulmuştur Özellikleri nelerdir İnka uygarlığı ne zaman kuruldu

Eski zamanlara baktığımız zaman birçok farklı medeniyetin kurulduğu görülmüştür. Bu eski medeniyetler kuruldukları bölgede oldukça çok ilgi çekmeyi başarmışlardır. Özellikle bu uygarlıklar arasında İnka Medeniyeti oldukça çok ilgi çekmiştir. Sizler için İnka medeniyeti nerede kurulmuştur? Özellikleri nelerdir? İnka uygarlığı ne zaman kuruldu tüm detayları ile derledik.

 

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Eski medeniyetlerden birisi olan İnka Medeniyeti oldukça farklı özellikleri ile ilgi çekmektedir. Bu medeniyet kurulduğu bölge açısından birçok yeniliğe imza atmıştır. İnka Medeniyeti önemli bir orduya da sahipti. Bundan dolayı yaşam sürdükleri yerde güçlü olmayı başarmışlardır. Ancak yine de savaş teknolojileri ileriki dönemlerde yeterli olmamaya başlamıştır.

İnka Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?

İnka Medeniyeti Amerika'nın yerli halkından oluşmaktaydı. Bu medeniyet And Dağları tarafında kurulmuştu. Günümüzde Şili ve Peru'nun bulunduğu Güney Amerika İnkalara ev sahipliği yapmıştır. İnka Medeniyeti'nin tam olarak kurulduğu yer ise günümüzde Peru'da bulunan Cusco şehridir. Oldukça eski olan bu şehrin Güney Batı Amerika'da yer aldığı görülmektedir.

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Özellikleri Nelerdir?

İnkalar birçok özelliğe sahip bir medeniyet olarak dikkat çekmektedir. Zaten kurulduktan sonra gitgide güçlenmişler ve yayılmaya başlamışlardır. Bundan dolayı günümüzde bile İnkalar çok fazla merak edilmektedir.

- İnkalar Peru, Ekvador, Bolivya ve Kuzey Şili gibi topraklarda yayılmıştır,

- Yazıyı kullanmamışlardır. Bu durum İnkalar hakkında az bilgi elde edilmesine yol açmıştır,

- İnka Medeniyeti'nin temelleri teknik eğitimde Cusco şehrinde atılmıştır,

- İnka Medeniyeti içerisinde katı bir hiyerarşi bulunmaktaydı,

- İnkalar güneşe tapmışlardır,

- İnkaların en eski tanrısı İnti olarak bilinmektedir,

- İnkalar altın, gümüş ve elmas gibi madenleri kullanmışlardır,

- İspanyollar tarafından yıkılan ilk medeniyetler arasında yer almaktadır.

İnka Medeniyeti kuralları olan bir medeniyetti. Medeniyet içerisinde yer alan katı hiyerarşi disiplini sağlamak adına çok önemliydi. Bundan dolayı İnka Medeniyeti güçlü olmayı başarmıştır. Zaten medeniyetin askeri gücü oldukça çoktu. İnkalar da değişik bir inanış bulunmaktaydı. Bu medeniyetin imparatoru güneşin oğlu olarak bilinmekteydi. Yani imparator tanrı ve insanlar arasındaki bağlantıyı kuruyor diye düşünülürdü.

İnkalarda imparator değişikliği belirli bir düzende yapılırdı. Bundan dolayı tahta çıkacak kişiyi son imparator oğulları arasından seçerdi. En güçlü kişinin seçilmesine daha çok dikkat edilirdi.

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İnka Medeniyeti'nde taht kavgası yaşanması engellenmekteydi. Çünkü İmparator olan kişi kendi oğulları arasından bir lider seçerdi. Yeni İmparatora karşı kimse ses çıkarmazdı ve yeni İmparator görevine başlardı. Zaten medeniyet içerisinde katı bir hiyerarşi olması insanların yorum yapma şanını azaltmaktaydı. Kralın söylediği bir söz veya davranış halk tarafından kabul görürdü.

İnka Medeniyeti 'ayylu' adı verilen bir toprak sistemini benimsemiştir. Bu sisteme göre akrabalık ilişkileri ön plandaydı. Ayrıca İnkalar yağmur ormanlarına yakındı ve meyve türlerini tanıma şansları olmuştur. Bunun yanında İnka Medeniyeti ölen kişileri mumyalamıştır. Bu kişiler genellikle medeniyet içerisindeki seçkin kişiler olmuştur.

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İnka Uygarlığı Ne Zaman Kuruldu?

İnkalar ilk zamanlar bir kabile halinde yaşıyorlardı. 11. ve 12. yüzyılda küçük kabileler halinde yaşayan İnkalar 1438 yılında ciddi anlamda kurulmuşlardır ve yayılmaya başlamışlardır. Bu tarihten sonra İnka Uygarlığı iyice genişlemeye başlamıştır. Sapa Inca olarak bilinen Pachacuti komutasında yayılan İnkalar iyice yükselmeye başlamışlardır. Sapa Inca'nın anlamı ise 'Ulu Önder' olarak bilinmektedir.

İnka Medeniyeti hakkında birçok bilgi bulunsa da eksik olan bilgilerde mevcuttur. Çünkü İnka Medeniyeti'nin gizemli bir yapısı da vardı. Yani medeniyet hakkında bilinen ayrıntılar genellikle sabit bilgilerdir. Bundan dolayı bu medeniyet için derin bilgiler yoktur. Tabi yine de elde edilen bilgilerin İnkaları tanımak adına yararlı olduğu görülmektedir.

 

 

 

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