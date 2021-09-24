Inisiyatif nasıl yazılır? TDK'ya göre Inisiyatif kelimesinin doğru yazımı

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İnisiyatif kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yetki 2- Donanım 3- Girişim 4- Güç 5- Nitelik

İnisiyatif Nasıl Yazılır?

Latince kökenli bir sözcük olan inisiyatif, hem yazımı hem de telaffuzu en zor kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime genellikle ''insiyatif'' şeklinde telaffuz edilse de doğru yazımı şu şekildedir:

İNİSİYATİF

TDK'ya Göre İnisiyatif Kelimesinin Doğru Yazımı?

Genellikle iş yaşamında kullanılan ve bir işi yapabilme gücü anlamına gelen inisiyatif kelimesinin nasıl yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

İNİSİYATİF - Doğru

İNSİYATİF - Yanlış

Örnek Cümle:

''İnisiyatifi ele aldığından beri şirketimizin hisseleri yükseldi.''