İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Türkiye'de belki de en çok hata yapılan sözcüklerden biri inisiyatif kelimesidir. Hatta doğru yazımını çok az kişinin bildiği ve kullandığını söylemek mümkün. Çünkü yanlış yazımı üzerinden kelimenin doğru olduğu zannedilmektedir. Yapılan yazım hatası doğal olarak yanında okunuş hatasını da getirmektedir.

İnisiyatif Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin günlük yaşamda doğru kullanımı inisiyatif olarak öne çıkıyor. Burada özellikle, ‘i’ harfine çok dikkat etmek gerekmektedir. Bu sesli harfle koymak suretiyle yazım hatasından kurtulma şansı elde edilir.

İnisiyatif Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu açısından bu Kelimenin doğru şekilde yazılmış hali inisiyatif olarak öne çıkmaktadır. Bu konuda sesli harfin eksik olması ile beraber doğal olarak yazım hatası meydana gelmektedir.

İnsiyatif (Yanlış)

İnisiyatif (Doğru)

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Yukarıda verilen doğru ve yanlış üzerinden kelimenin aradaki farkı anlaşılabilir. Böylece amaca uygun olarak taşıdığı anlam üzerinden tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilir. Kişinin bir görevi ya da bir işi üstlenmesi ve bunu bireysel olarak ele alması inisiyatif olarak ifade edilir.