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İnhisar ne demek, sözlük anlama nedir? TDK'ya göre inhisar etmek ne anlama gelir?

#TDK#İnhisar Ne Demek#Eğitim
İnhisar ne demek, sözlük anlama nedir TDKya göre inhisar etmek ne anlama gelir

İnhisar kelimesi dilimizde sıklıkla karşılaşılmakta olan kelimelerden birisi olarak ifade edilebilir. İnhisar kelimesi ile karşılaştığınız zaman kelimenin sahip olduğu anlam ile ilgili olarak bilgi edinmek isteyebilirsiniz. İnhisar ne demek, sözlük anlama nedir? TDK'ya göre inhisar etmek ne anlama gelir? Siz de inhisar kelimesinin sahip olduğu alam ile ilgili detayları derledik.

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İnhisar kelimesi günümüzde yaygın olarak kullanılan bir kelime değildir. Konuşmalar sırasında inhisar kelimesi ile karşılaşılsa bile eskimiş kelimelerden birisi olarak ifade edilebilir. İnhisar kelimesinin tekel manasına geldiğini söylemek de mümkündür. İnhisar kelimesi Arapça kökenli bir kelime olarak ifade edilebilir.

 İnhisar Ne Demek, Sözlük Anlamı Nedir?

 İnhisar kelimesi dilimizde oldukça fazla karşılaşılmakta olan kelimelerden birisi olarak ifade edilebilir. İnhisar kelimesinin günümüzde yaygın bir kullanımı olmadığı bilinmektedir. Her ne kadar eskimiş bir kelime olsa bile inhisar kelimesinin kullanımına rastlamak mümkün olmaktadır. İnhisar kelimesi, tekel anlamına gelmektedir. İnhisar kelimesinin aynı zamanda bir şeye tek başına sahip olmak manasına geldiğini söylemek de mümkündür.

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 TDK'ya Göre İnhisar Etmek Ne Anlama Gelir?

 Türk dil kurumuna göre inhisar kelimesi hem tekel manasına gelirken hem de birisinin sahip olduğu şeylerin tümü manasına gelmektedir. İnhisar etmek kelimesi ile bir şeyle sınırlandırmak manasına gelmekte olan bir kelime olarak ifade edilebilir. Türk dil kurumuna göre inhisar etmek kelimesi, ortadan kalkma ve fesh olma anlamlarına da gelmektedir.

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